Rock in Rio 2024 anuncia shows dos cantores Shawn Mendes e Charlie Puth

A organização do Rock in Rio 2024 anunciou mais dois artistas para a edição que comemora os 40 anos do festival, em setembro.

O que aconteceu

As atrações reveladas hoje (7), Charlie Puth e Shawn Mendes, não são novidades nos palcos brasileiros, assim como boa parte dos artistas estrangeiros já confirmados (Imagine Dragons, Katy Perry, Ed Sheeran, OneRepublic). Charlie se apresentou na edição do próprio Rock in Rio, em 2019; no mesmo ano, Shawn fez shows no Rio e em São Paulo, e, em 2018, foi atração do Villa Mix, em Goiânia.

Shawn Mendes, confirmado para se apresentar no dia 22/9, no Rock in Rio; na foto, ele canta na noite de abertura da Shawn Mendes Wonder: The World Tour, em 2022, em Portland, Oregon Imagem: Foto de Kevin Mazur/Getty Images

O cantor Shawn Mendes é canadense e se apresenta na última noite do festival, no dia 22/9, no palco Mundo. Ele ficou conhecido por sucessos como "Stitches", "Treat You Better", "There's Nothing Holdin' Me Back", "In My Blood", "Señorita" (com Camila Cabello) e "Monster" (com Justin Bieber), entre outros. Shawn já recebeu vários prêmios e indicações, como Grammy, Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards e People's Choice Awards.

Shawn Mendes se apresenta na noite de abertura da "Shawn Mendes Wonder: The World Tour", no dia 27 de junho de 2022, em Portland, Oregon Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Em 2022, após alguns shows nos EUA, Shawn Mendes cancelou a turnê mundial, "Wonder: the World Tour", e anunciou que precisava cuidar da saúde mental. No Brasil, em 2019, o cantor cancelou o show extra que faria em São Paulo, por motivos médicos (repouso das cordas vocais).

Shawn Mendes também é ativista social. Ele apoia causas como educação, saúde mental, direitos LGBTQIA+ (costuma abraçar no palco a bandeira do arco-íris) e sustentabilidade.

Charlie Puth, atração do Rock in Rio 2024, em foto no palco do TikTok In The Mix, em dezembro de 2023 em Mesa, Arizona Imagem: Thaddaeus McAdams/Getty Images

Já o americano Charlie Puth traz ao festival, no dia 19/9, no palco Mundo, show da turnê "Charlie Live Experience". Essa série de apresentações começou no ano passado, no México.

Cantor e pianista, ele é conhecido por músicas como "One Call Away", "Attention", "How Long", "We Don't Talk Anymore" (com Selena Gomez) e "See You Again" (com Wiz Khalifa), entre outras. Ele também já recebeu vários prêmios e indicações, como Grammy, Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards e Teen Choice Awards.

O cantor Charlie Puth, que se apresenta no Rock in Rio no dia 19/9, durante show na Cidade do México, no ano passado Imagem: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

Charlie Puth também é produtor musical. Ele já trabalhou com artistas como CeeLo Green e Meghan Trainor.

O organização também anunciou o dia do show do cantor Ne-Yo. O americano se apresenta no palco Mundo, no último dia do Rock in Rio (22/9).

Os confirmados até agora

Dia 13/9: Travis Scott e Matuê (com participação de TETO e WIU ), no Palco Mundo.

e (com participação de e ), no Palco Mundo. Dia 14/9: Imagine Dragons , OneRepublic , Zara Larsson e Lulu Santos , no Palco Mundo.

, , e , no Palco Mundo. Dia 19/9: Ed Sheeran , Charlie Puth, Joss Stone , Gloria Groove e Jão , no Palco Mundo.

, , e , no Palco Mundo. Dia 20/9: Katy Perry e Ivete Sangalo , no Palco Mundo; Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis , IZA e Gloria Gaynor , no Palco Sunset.

e , no Palco Mundo; , e , no Palco Sunset. Dia 22/9: Shawn Mendes e Ne-Yo, no palco Mundo

Imagine Dragons, Katy Perry e Ne-Yo são algumas das atrações confirmadas para o Rock in Rio Imagem: Getty Images

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 11/4, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.