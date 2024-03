Cabelo ressecado e pontas duplas? Corte e protocolo simples podem te ajudar

O ressecamento e seus efeitos sobre os fios são normais, sobretudo depois algum tempo sem corte. As pontas dos cabelos, principalmente nos fios de comprimentos médio e longo, são uma parte da fibra que já recebe menos lubrificação natural. Unindo esse fator às agressões externas, como poluentes, radiações solares, excesso de procedimentos químicos e térmicos, temos uma dificuldade em repor a umidade e, consequentemente, o ressecamento.

Com a falta de corte, as pontas do cabelo vão ficando ralas. Isso acontece porque os fios vão perdendo nutrientes, principalmente quando expostos a procedimentos químicos. Com as pontas do cabelo mais secas, na hora de pentear, o pente ou a escova acaba tracionando e quebrando ainda mais os fios, colaborando para que o cenário seja de fios com cara de acabados.

E tem jeito?

Ter, tem. Mas em caso de ressecamento extremo, provocado por vários meses sem corte ou excesso de exposição a fatores irritantes, o ideal é cortar os fios para que o cabelo fique mais cheio e com mais movimento. Mas, se você ainda não se sente segura para enfrentar a tesoura, há produtos que ajudam a alinhar os fios, tirar o frizz e selar pontas duplas.

Veja um protocolo básico a seguir:

A lavagem dos fios é o primeiro passo, e tem muita importância para a saúde deles. Os produtos que você escolhe para lavar seu cabelo impactam na qualidade das suas pontas.

Evite usar xampu com muito detergente. Escolha produtos indicados para o seu tipo específico de cabelo: oleosos, coloridos, cacheados, grisalhos.

Se os fios estiverem ralos e com pontas duplas, o indicativo é de que faltam de aminoácidos e vitaminas. Procure produtos de reestruturação capilar.

Enquanto o condicionador ajuda a fechar as cutículas do cabelo, a função da máscara é alimentar e reestruturar os fios. Use até os fios apresentarem uma melhora no toque e também no aspecto físico.

A saúde do couro cabeludo está intimamente ligada à saúde e beleza dos fios, então uma higienização e o uso de cosméticos adequados ao seu tipo de cabelo e até um uso de um pré-xampu podem ser importantes.

O ideal é ter cuidados permanentes para que o cabelo não chegue ao ponto de precisar apelar para a tesoura ou tentativas de recuperação de casos drásticos.

Receita caseira e outros produtos

Você vai precisar misturar 25 ml de vinagre de maçã com 100 ml de água e 1 colher de sopa de condicionador. Coloque a misturinha num borrifador. Lave os cabelos normalmente com o xampu de sua preferência e, após tirar o excesso de água, aplique a mistura nos fios, deixando agir durante 15 minutos. Enxágue bem.

Se você prefere investir em produtos disponíveis no mercado, é recomendado usar frequentemente cosméticos hidratantes que tenham ativos como D-pantenol, ceramidas, aloe vera ou aminoácidos.

Fontes: Camila Torrelly, tricologista, especialidade da dermatologista especializada em cabelo; e Celso Kamura, cabeleireiro

*Com matéria publicada em 18/07/2020