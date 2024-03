BBB 24: Yasmin revela estratégia para aliados: 'vou perturbar'

Nesta quinta-feira (7), em conversa no jardim do BBB 24 (Globo), Yasmin compartilhou com Fernanda, Pitel e Buda que não sairá do Quarto Magia para perturbar os adversários que estão dormindo no quarto.

O que aconteceu

"Pode estar acontecendo uma migração, né? Algumas 'fadas' criaram asas e subiram. Ali vai ser o clã deles", especulou Pitel.

Mesmo passando algumas noites no Quarto Gnomos, Yasmin disse que não vai deixar seu lugar no Quarto Magia.

"Não vou tirar as minhas coisas de lá. E vou perturbar o tempo todo, pra que eles não consigam falar sobre o que eles querem. E, às vezes, ainda vou dormir lá", disparou a modelo.

"Olha aí a nossa estrategista. Pra quem não tava tendo visão de jogo, olha aí, já bolou uma estratégia", brincou Fernanda.

"Não é mesmo, gente?", reage Yasmin. "Quem te viu, quem te vê! O pessoal fica achando que a gente é cachorro morto, cachorro morto tá vivo. Só tá se fingindo de morto", concluiu Fernanda.

