'Vou chamar de Judas', dispara Leidy sobre sister do BBB 24

Nesta tarde (7), Leidy Elin conversou com Giovanna e Raquele. A sister comentou que descobriu o que Alane falou para Bin durante a festa. E que se tiver a oportunidade, chamará ela de Judas no Sincerão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

"Ela foi falar pra ele que não foi pra defender ela não. Eu falei exatamente assim pra ela: 'Pra defender você e a Yas', tá gravado, quando vocês saírem vocês veem", contou a trancista.

"Agora o ranço instalou. Eu não estava com ranço não, agora instalou. E se meter um Sincerão ainda vou chamar de Judas. Vou chamar, manipulável. Judas, manipulável, não é jogadora, não sabe jogar, vai ser assim. Manipulável, porque tudo o que Davi fala, fala igualzinho", argumentou Leidy.

E continuou: "Fui ajudar e tomei no c* real. Aí quem está fazendo o movimento é ela pra deixar, tipo assim, todo mundo meio que 'contra mim', que Leidy fez o movimento porque ela quis. Qual o motivo que eu tinha pra fazer um movimento pra botar o Bin no Paredão?".

Raquele respondeu: "Nenhum".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 77325 votos 4,23% Alane 1,44% Beatriz 34,78% Davi 5,15% Fernanda 0,10% Giovanna 0,72% Giovanna Pitel 6,56% Isabelle 1,24% Leidy Elin 0,10% Lucas Henrique 7,31% Matteus 1,43% MC Bin Laden 1,10% Raquele 35,86% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 77325 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash