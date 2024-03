Matteus troca de roupa para dormir e dispara: 'É bom ficar pelado'

Matteus diz que é bom ficar nu embaixo das cobertas no BBB 24 (Globo). No Quarto Fadas, os participantes comentam o motivo para dormirem com roupas no programa.

O que aconteceu

Assim que trocou de roupa para dormir, Matteus declarou: "É bom ficar pelado pelo menos uns 10 segundos dentro das cobertas".

Alane questionou: "Por que vocês não dormem pelados?"

O gaúcho explicou que se mexe à noite e poderia aparecer nu nas câmeras: "Ah, vou! Vou, sim... Eu me destapo de noite".

Raquele concordou: "Eu durmo muito feio, então, eu me destapo muito. Não dá".

Giovanna também se justificou para não dormir pelada no confinamento: "Eu também não vou arriscar. Porque sou muito calorenta, depois, se chuto a coberta de noite..."

