Leidy sobre reação de brothers ao Tá com Nada: 'Tem gente que vai surtar'

Leidy Elin analisou que alguns colegas vão "surtar" com a restrição de comida imposta pelo "Tá com Nada" no BBB 24 (Globo). Veja o que ela disse no Raio-X desta quinta-feira (7).

O que aconteceu

A trancista acredita que alguns brothers vão se revoltar devido à comida: "Entramos no 'Tá com Nada'. Isso aqui, o VIP, adianta de quê? Adianta de nada, agora está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no arroz e feijão. Eu não ligo tanto, que é alguns dias, mas tem gente que vai surtar porque vai estar comendo só arroz e feijão".

Ela ainda apontou que acha que terá confusão na casa: "Hoje vai ter babado, hein? Estou sentindo que hoje vai ter babado, confusão e gritaria. Já começando pela manhã, isso eu tenho certeza".

