Fernanda fala sobre Davi limpar a casa: 'Mais fácil colocar uma diarista'

No BBB 24 (Globo), Fernanda e MC Bin Laden conversaram sobre o comportamento de Davi e o fato de o brother sempre estar cuidando e limpando a casa.

O que aconteceu

No papo, Bin afirmou que a questão de Davi sempre limpar a casa pode contar fora do programa. Fernanda discordou e afirmou que, se for por isso, é melhor contratar uma diarista.

O funkeiro pontuou: "Isso daí, querendo ou não, conta sim. O Tadeu citou que ele faz as mesas de café mais lindas, que ele cozinha para todo mundo, faz tudo. Então..."

A confeiteira interrompeu: "E o Tadeu também falou que isso não é o suficiente, tem que fazer mais."

Bin completou: "Mas já está sendo pesado em balança que ele faz isso. E se o Tadeu pontua, é porque o Brasil também vê."

O cantor ainda disse que Davi limpa a casa enquanto os outros brothers descansam, ao que Fernanda afirmou: "Lógico que vai pesar porque teoricamente existe uma escala, em todos os outros BBBs todo mundo fazia escala, combinava o dia de limpar, quem ia fazer, botava regras e ordem."

Aqui não houve escala em nenhum momento. Ele [Davi] pega e faz na frente de todo mundo porque gosta — e as pessoas se acomodaram. Se ele ficar porque limpa a casa, é mais fácil botar um diarista aqui. Chama um diarista na escala. Fernanda

Bin comentou: "Se uma pessoa está usando a limpeza da casa a favor dela, para pontuar isso no jogo contra outras pessoas, a gente tem que tirar essa arma."

