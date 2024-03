Ex de Lucas fala sobre hospitalização: 'Crise de infecção urinária'

Camila Moura contou por que foi internada no hospital na quarta-feira (6). E ex de Lucas, que declarou o fim da relação com o flerte do brother com Pitel, detalhou como está se sentindo também.

O que aconteceu

A professora de história disse que teve uma crise de infecção urinária. "Fui internada de manhã, cheguei em casa a tardinha. Explicar rapidamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma crise de infecção urinária provocada por desnutrição, estou comendo pouco, e desidratação. Acordei de manhã e não consegui urinar, a bexiga foi doendo", explicou nos stories do Instagram.

Ela afirmou que desmaiou e tomou soro no hospital: "Próximo da casa da minha amiga que estou ficando tem um hospital público, viva o SUS, atendimento excelente, fui bem atendida, do momento que cheguei até quando saí, mas eu senti muita dor. Foi complicado, não lembro de muita coisa porque eu desmaiei quando cheguei ao hospital, só flashes, da cadeira de rodas se mexendo. Precisaram colocar fralda em mim, fiquei um tempão no soro, no remédio".

A ex-esposa de Lucas Henrique ainda pediu para os seguidores cuidarem da saúde: "Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver, tomar água, isotônico, água de coco e me cuidar. Desculpa o susto, de verdade. Está sendo difícil demais, mas prometo me cuidar melhor. Por favor, bebam água, não façam que nem eu, se cuidem!".

