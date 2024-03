Davi se revolta com a casa no Tá com Nada e reclama de rival: 'Raiva'

No BBB 24 (Globo), Davi reclamou sobre a casa estar no Tá com Nada e da comida que foi confiscada pela produção do programa — além de expressar sua raiva de alguns participantes.

O que aconteceu

Os participantes foram parar no Tá com Nada depois de estourarem o Vacilôlmetro, que soma as infrações cometidas na casa. Na festa do Líder Lucas Henrique, Fernanda levou uma punição e perdeu estalecas.

Em um papo com Matteus, Davi se mostrou nervoso com o ocorrido: "Não é se apavorar, é que não tem nada. Não tem carne, banana, laranja, limão..."

Eu abri a geladeira. Para mim, eles iam deixar arroz, feijão e goiabada. Mas eles não deixaram nada. Isso já me deixou com raiva. Vai ser uma desgraça aqui dentro! Davi

Matteus tentou acalmar o colega: "Calma, não se apavora! Eles não vão deixar a gente com fome, aqui não é o No Limite."

O motorista seguiu reclamando: "Sem comida mexe com a nossa cabeça, mano. Já está mexendo agora... Eu estou com a barriga roncando aqui e saber que era para ser mais tarde esse Tá Com Nada e foi agora? Vai se f*der, isso vai der m*rda!"

Davi ainda reclamou que alguns brothers comemoram quando o anúncio do Tá com Nada apareceu na TV: "Queria ver se fosse um da gente que levasse o último 'pen, se iria estar assim agora. Mas como foi a Fernanda, ninguém falou nada e todo mundo está com ela! [...] A culpa é dela, ela que acelerou a parada."

