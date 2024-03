Davi cogita Prova do Líder de resistência: 'Com fome? Começa a desmaiar...'

Davi afirmou que a 12ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo) pode ser de resistência.

O que aconteceu

Em papo com Isabelle, declarou que a prova pode ser de resistência: "Hoje estou achando que a prova é de resistência. Não vai ser resistência com agilidade, vai ser só resistir".

O brother relembrou como o Tá com Nada poderia interferir: "Nego com fome? Quero ver... começa a desmaiar, fica com a boca branca, pressão sobe, pressão desce".

A Globo ainda não confirmou se a Prova do Líder será de resistência. No entanto, Boninho deu um spoiler e disse que seria longa: "Eles estavam muito perto de chegar no 'Tá com Nada' e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem prova longa".

Os participantes foram para o Tá com Nada durante a Festa do Líder de Lucas Henrique. Fernanda levou uma taça para a casa, foi punida e levou todos para a situação em que há menos alimentos disponíveis.

