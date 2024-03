BBB 24: Davi se emociona e faz declaração para Isabelle

Davi e Isabelle conversaram sobre a amizade deles no BBB 24 (Globo). Na ocasião, o brother se emocionou ao agradecer a amiga pelo apoio em momentos difíceis do confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Davi explicou por que sente ciúmes de Isabelle: "Eu quero falar que o que eu sinto por você é muito grande. Às vezes quero deixar o coração falar, outras vezes minha razão me prende. Tenho razão, pensamento."

Mas te admiro muito, olho para você e me sinto feliz... Quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu te respeito muito mesmo. Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal. Isso para mim é muito bom. Vejo que se preocupa comigo e isso me faz te amar cada dia mais, mas te amar não é com intenção. Davi

Isabelle completou o brother: "É um te amo de irmão, de amigo. Eu não sei como o Brasil enxerga minha amizade com você, mas é forte. Eu te conheço só tem dois meses, você entrou comigo e a gente viveu muita coisa."

Davi também relembrou o momento em que sentiu excluído pela casa, exceto pela manauara: "Você esteve do meu lado nos dias mais difíceis aqui dentro, sabe? Eu quero ver você do meu lado porque foi a pessoa que ficou comigo. Isso me tocou muito. Quando a casa toda me abandonou, eu vi você ali"

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 52053 votos 4,10% Alane 1,46% Beatriz 37,63% Davi 4,15% Fernanda 0,09% Giovanna 0,67% Giovanna Pitel 8,54% Isabelle 1,78% Leidy Elin 0,10% Lucas Henrique 6,37% Matteus 1,98% MC Bin Laden 1,10% Raquele 32,04% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 52053 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash