Brothers especulam sobre Tá com Nada: 'Vai ser um dia só, vai dar m*rda'

Nesta quinta-feira (7), os participantes especularam como vai funcionar o "Tá com Nada" no BBB 24 (Globo). As especulações começaram após o VIP receber a cesta com alimentos reduzidos.

O que aconteceu

Leidy buscou os itens na despensa e questionou: "Pela quantidade, pode ser que dure um, dois dias [o 'Tá com Nada'], um pacote de 1 kg de arroz... nem sabia que vinha café e açúcar, nem lembrava".

Isabelle sugeriu que a produção faria a reposição dos alimentos diariamente. Giovanna concordou.

Após cunhã conversar com Davi a respeito, o aliado rebateu: "Então, vai ser um dia só. Vai dar m*rda. Será que vão repor todo dia?".

O baiano continuou: "Isso vai dar problema porque é f*da, vai mexer com a fome. Se todo mundo tivesse feito [tudo certo desde o começo], a gente não estaria [no 'Tá com Nada']. Vai ferver as coisas, a gente vai ficar à flor da pele. Comida mexe com emocional, mexe com tudo".

Isabelle acrescentou: "Fome me deixa muito irritada".

