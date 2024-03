Boninho conta o que tem no Tá Com Nada do BBB: 'Arroz, feijão e goiabada'

Os brothers do BBB 24 (Globo) foram surpreendidos com o "Tá com Nada" após Fernanda levar uma punição e perder estalecas na festa do Líder Lucas Henrique. Boninho, diretor da atração, comentou sobre o ocorrido nas redes sociais.

O que aconteceu

Os participantes foram parar no "Tá com Nada" depois de estourarem o Vacilôlmetro, que soma as infrações cometidas na casa. Boninho falou sobre o assunto em seu perfil no Instagram.

Eles estavam muito perto de chegar no "Tá com Nada" e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar porque amanhã tem prova longa. Boninho

O diretor ainda contou o que ficará disponível para os brothers: "Agora, arroz, feijão e goiabada estão garantidos. Vamos ver como a galera vai reagir."

Boninho ainda comentou sobre o erro dos participantes: "Ai que saudade do 'Tá com Nada'! Fazia tempo que isso não acontecia e dessa vez foi só um vacilo, nada grave. Será que essa panela de pressão vai bombar?"

