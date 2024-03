As Empreguetes estão de volta; relembre personagens de 'Cheias de Charme'

Na próxima segunda (11), "Cheias de Charme" (Globo), a novela das Empreguetes, está de volta na faixa Edição Especial, substituindo a reprise de "Mulheres de Areia".

As Empreguetes

Maria da Penha (Taís Araújo) - Empregada doméstica da famosa Chayene (Cláudia Abreu) no início da história, depois passa a trabalhar para a advogada Lygia (Mallu Gali). Sustenta a casa com o salário apertado, até que o grupo musical Empreguetes a faz melhorar de vida.

Maria do Rosário (Leandra Leal) - Cozinheira de mão cheia que sonha em ser cantora. Vai trabalhar na casa de Chayene. É fã do cantor Fabian (Ricardo Tozzi) e apaixonada por seu sósia Inácio (Ricardo Tozzi). Sua vida muda completamente ao se tornar um sucesso no meio musical com as Empreguetes.

Cida (Isabelle Drummond) - Filha da copeira e do motorista da rica família Sarmento. Ficou órfã muito cedo, por isso foi criada pelos patrões de seus pais, mas sempre foi tratada como empregada doméstica. No início namora Rodinei (Jayme Matarazzo), mas após terminar o relacionamento é disputada por Conrado (Jonatas Faro) e Elano (Humberto Carrão). Se torna a terceira vocalista do grupo Empreguetes.

As Empregutes na novela 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Família de Penha

Sandro (Marcos Palmeira) - Marido de Penha que é sustentado pela esposa desde que sofreu um acidente e precisou para de trabalhar como pedreiro. Malandro que adora ficar à frente da televisão o dia todo, com uma cervejinha.

Elano (Humberto Carrão) - Irmão de Penha, recém-formado em Direito, com o apoio da irmã que o criou. Bom moço, ascende na carreira e se apaixona por Cida.

Elano (Humberto Carrão) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Alana (Sylvia Nazareth) - Irmã caçula de Penha que perdeu os pais aos 2 anos e desde então foi criada por ela. Acredita que a empregada doméstica pega muito pesado com o marido. É apaixonada por Jefferson (Vitor Novello).

Lygia (Malu Galli) - Advogada que se torna patroa de Penha após a empregada doméstica sair da casa de Chayene. Se torna grande amiga da funcionária.

Alejandro (Pablo Bellini) - De origem espanhola, é o marido infiel de Lygia. O casamento acaba quando a esposa o flagra com Brunessa (Chandelly Braz).

Samuel (Miguel Roncato) - Filho mais velho de Lygia, fruto de um relacionamento antes de Alejandro. Quer saber quem é seu pai. No decorrer da trama, descobre que é filho de Gilson (Marcos Pasquin).

Manuela (Beatriz Petrenchunck) - Filha de Lygia e Alejandro. Assim como pai, nasceu na Espanha. Nutre um carinho muito especial por Penha.

Liara (Tainá Muller) - Irmã de Lygia que volta para o Brasil após anos vivendo em Berlin. Se envolve com Rodinei e transforma o grafiteiro em um artista de rua renomado.

Gilson (Marcos Pasquin) - Pai de Samuel e antigo namorado de Lygia. Surfista, é encontrado pelo filho vivendo em uma praia no Nordeste. Se apaixona por Penha, mas volta a ter um relacionamento com a mãe de seu filho após o término de seu casamento com Alejandro.

Gilson (Marcos Pasquin) em 'Cheias de Charme' Imagem: Divulgação/Globo

Núcleo de Rosário

Sidney (Daniel Dantas) - Pai adotivo de Rosário, cria a menina desde que ela tinha 10 anos. É o gerente do Bufê do seu Malaquias (Cláudio Tovar). Gay assumido, viverá um amor com Wanderley (Breno Nina) no decorrer da trama.

Sidney (Daniel Dantas) em 'Cheias de Charme' Imagem: Divulgação/Globo

Heraldo (Sérgio Menezes) - Garçom no Bufê onde o pai de Rosário trabalha. Torna-se grande amigo de Inácio.

Dinha (Juliana Alves) - Ajudante de cozinho do Bufê que tem inveja de Rosário. Disputa a atenção de Inácio com a protagonista. Acaba se revelando uma grande chef de cozinha.

Inácio (Ricardo Tozzi) - Sósia do cantor Fabian, mas odeia essa semelhança. Começa a trabalhar no Bufê e se apaixona por Rosário.

Inácio (Ricardo Tozzi) e Dinha (Juliana Alves) em 'Cheias de Charme Imagem: Reprodução/Globo

Cida e a família Sarmento

Ernani (Tato Gabus Mendes) - Criou Cida depois da morte de seus pais, mas a garota sempre foi uma empregada doméstica em sua casa. Advogado inescrupuloso que fica falido ao decorrer da novela. Quando Cida faz sucesso com as Empreguetes, inventa que é seu pai biológico para tirar o dinheiro da garota.

Sônia (Alexandra Richter) - Esposa de Ernani Sarmento e dona de uma boutique. Afirma ter criado Cida como filha, mas sempre a tratou como empregada.

Sônia (Alexandra Richter) e Ernani (Tato Gabus Mendes) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Ariela (Simone Gutierrez) - Filha de Ernani e Sônia que passou a vida implicando com Cida. Se casa com Humberto (Rodrigo Pandolfo) no decorrer da novela e vira amiga da Empreguete.

Isadora (Giselle Batista) - Filha caçula do casa Sarmento. Louca por um marido rico, acaba disputando Conrado com Cida. Porém, acaba se envolvendo com o grafiteiro Niltinho (Sérgio Malheiros).

Valda (Dhu Moraes) - Cozinheiro dos ricaços e madrinha de Cida. Depois que ela faz sucesso como cantora, vai morar com a afilhada e deixa de trabalhar para os Sarmentos.

Valda (Dhu Moraes) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Humberto (Rodrigo Pandolfo) - Braço direito de Ernesto no escritório de advocacia. Casa-se com Ariela, filha do patrão, com quem tem um filho.

Conrado (Jonatas Faro) - Filho do milionário Otto Werneck (Leopoldo Pacheco) que é alvo do interesse de Isadora. Envolve-se com Cida no decorrer da história.

Otto (Leopoldo Pacheco) - Dono da Construtora Amaro Werneck e pai de Conrado. Mora em Curitiba, mas vai até o Rio de Janeiro com frequência visitar o filho. Se apaixona por Penha.

Máslova (Aracy Balabanian) - Avó de Conrado e sogra de Otto. Interesseira, odeia o genro que não proporciona a vida de luxos que ela queria. Vive da mesada do neto.

Conrado (Jonatas Faro) e Máslova (Aracy Balabanian) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Núcleo da vilã

Chayene (Cláudia Abreu) - Vilã que quer acabar com a carreira das Empreguetes. É a Rainha do Eletroforró, mas vê sua fama ser ofuscada com o surgimento do grupo musical das empregadas domésticas.

Laércio (Luiz Henrique Nogueira) - Responsável por tornar Chayene famosa, trabalha até hoje com ela, mesmo sendo tradado mal pela cantora. É apaixonado por ela.

Tom Bastos (Bruno Mazzeo) - Empresário de Chayene. Se torna o empresário das Empregetes, abandonando sua antiga cliente, despertando sua raiva.

Socorro (Titina Medeiros) - Maior fã de Chayene, vem do Piauí disposta a trabalhar na casa da cantora. Ajuda a ídola a sabotar as Empreguetes das mais diferentes formas.

Chayene (Cláudia Abreu) e Socorro (Titina Medeiros) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Naldo (Fábio Lago) - Irmão de Socorro, é o faxineiro do condomínio onde Chayene mora. Não aprova as armações da irmã com a cantora.

Wanderley (Breno Nina) - Segurança de Chayene. No decorrer da novela se envolve romanticamente com Sidney, o pai de Penha.

Fabian (Ricardo Tozzi) - Cantor que foi lançado por Chayene. É o ídolo de Penha e conhecido por ser o Príncipe das Domésticas. Tem um sósia chamado Inácio.

Simone (Marília Martins) - Irmã e secretária de Fabian. Anulou sua vida para cuidar completamente da carreira de cantor do familiar. Esconde um segredo, se passa por irmã mais velha dele, mas, na verdade, são gêmeos e têm mais de 40 anos, e não 27 como Fabian conta para a mídia.

Fabian (Ricardo Tozzi) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Outros personagens

Ivone (Christiana Kalache) - Amiga de Penha que vive com uma Bíblia embaixo do braço. Durante a trama, vai trabalhar na casa de Otto e se apaixona pelo patrão.

Brunessa (Chandelly Braz) - Moça que disputa Rodinei com Cida. Vai trabalhar na casa dos Sarmento e engravida de Humberto.

Brunessa (Chandelly Braz) em 'Cheias de Charme' Imagem: Divulgação/Globo

Kleiton (Fábio Neppo) - Amigo de Elano e dono de uma lan house. Produz o 1º clipe das Empreguetes e disputa com Tom Bastos o posto de empresário do grupo musical.

Rodinei (Jayme Matarazzo) - Grafiteiro talentoso que namora Cida no início. É alvo das investidas de Brunessa, mas apaixona-se mesmo por Liara, que o leva à fama.

Niltinho (Sérgio Malheiros) - Entregador no mercado do condomínio onde Chayene mora. É o melhor amigo de Rodinei e participa da trupe de grafiteiros Borralho Crew.

Seu Messias (Edney Giovenazzi) - Dono do mercado no condomínio em que Chayene e a família Sacramento mora. Aconselha Rodinei e Niltinho, seus funcionários.