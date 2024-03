Adriana Bombom dá detalhes de como manter 10% de gordura corporal

Adriana Bombom, 50, revelou como faz para manter 10% da gordura corporal.

A artista contou que é adepta aos tratamentos estéticos para manter a porcentagem de gordura corporal baixa. "Além de levar a sério os exercícios físicos e manter, dentro do possível, uma dieta saudável, com a ingestão de baixas calorias e priorizando alimentos não processados, uso a meu favor a tecnologia avançada e focada na estética e rejuvenescimento que, hoje, está disponível em boas clínicas do país", disse em entrevista para a revista Quem.

Ela garantiu que não passa dos 12% de gordura corporal. "No Carnaval eu estava com 9%, 10% de gordura corporal. Agora estou com 12%, não mais do que isso. Tenho 1,70 m de altura e peso 63 quilos."

Adriana ainda confessou querer manter a aparência jovial. "Quero amadurecer com saúde e disposição, mas também com uma aparência jovial. E nada melhor do que fazer tratamentos que tonifiquem e levantem tanto os músculos da face quanto do corpo".

Mesmo com os cuidados corporais, ela segue a rotina de treinos e alimentação regrada com foco. "É claro que, além dos tratamentos estéticos, na Rio Arte, tem muita malhação com meu personal e os cuidados com a rotina".