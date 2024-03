'Vou falar assim, sou preto e sou médico', comentou Davi sobre seu sonho

No banheiro, após Isabelle tomar banho, ela e Davi ficaram conversando sobre a vida passada e o futuro dos brothers. O motorista de aplicativo expôs as dificuldades que teve para estudar e observou que existem poucos médicos negros no Brasil.

O que aconteceu

"É difícil você ver uma pessoa negra ser médico. É difícil você ver um negro ser médico hoje, é difícil. Você vai ver negro sendo médico, sim, mas é raro. É muito raro", disse Davi.

"E isso pra mim vai ser um orgulho muito grande, entendeu? Vou falar assim: 'eu sou preto e sou médico'. Consegui, tenho minha vida hoje estabilizada, tenho minha família, minha filha, minha irmã, tenho tudo organizado", continuou o brother.

"Eu quero ter esse orgulho e quero que minha mãe me veja um dia assim, vestido com um jaleco, eu vou chegar pra ela e vou falar: 'Minha mãe, hoje sou médico', isso vai ser a coisa que vai marcar a história da minha vida", compartilhou o motorista de aplicativo.

Isabelle respondeu: "Já trouxe com certeza. Aquela carta que a sua mãe escreveu dá a entender que ela tem muito orgulho de você, do homem que você é, que você se tornou, guerreiro, trabalhador, batalhador".

