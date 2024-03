Uma viagem pelas cidades da Toscana que aparecem em grandes obras do cinema

A Itália sempre foi uma fonte de inspiração para os cineastas do mundo todo. De norte a sul, seus monumentos artísticos, arquitetônicos e suas paisagens de tirar o fôlego foram enquadradas em filmes ou séries de todos os gêneros, principalmente românticos ou de ação.

Se Roma já foi sinônimo de dolce vita, de cenas com celebridades e paparazzi ou a protagonista de filmes do Neorrealismo, os canais e pontes de Veneza combinam com perseguições e Verona, por motivos óbvios, com tramas de amor.

Imagem: Reprodução

Mas é a Toscana que aparece como um "curinga", que se adapta a qualquer produção. Basta a gente evocar o seu nome para sonhar com ciprestes, colinas tão perfeitas que parecem penteadas, campos de trigo, cozinha farta e obras-primas do Renascimento.

A Itália é dividida em 20 regiões, a Toscana é uma daquelas que esbanja lugares instagramáveis que provavelmente você já deve ter visto em pelo menos um dos tantos filmes campeões de bilheteria gravados ali.

Nossa elaborou um roteiro com um itinerário redondinho para conhecer cenários toscanos que já inspiraram grandes cineastas. No total, são 344 quilômetros para você percorrer em uma road trip de pelo menos três dias, porque a Toscana combina com o slow travel e ir de carro é indispensável para não perder nenhum detalhe.

Volterra

Imagem: Alfredo Santucci

Se você é um fã da saga 'Crepúsculo' deve saber que 'Lua Nova' (2009), filme americano inspirado na obra de Stephenie Meyer que mescla romance e fantasia, teve a cidade de Volterra como protagonista.

Imagem: Alfredo Santucci

No livro, a escritora descreve as peripécias dos Volturi, uma espécie de família nobre de vampiros no Vicolo Mazzoni, o beco medieval mais antigo do mundo, e também cita lugares que, na verdade, não existem na cidade.

Muitas das cenas que fazem o espectador pensar em Volterra foram gravadas em Montepulciano, também na Toscana.

Florença

Imagem: Alfredo Santucci

A segunda etapa do itinerário é a cidade símbolo do Renascimento e as colinas em seus arredores, em Fiesole, onde provavelmente o poeta Dante Alighieri teria encontrado o seu grande amor platônico, Beatrice, quando tinha apenas nove anos de idade.

Florença sempre combinou com histórias de amor e um dos filmes românticos mais famosos gravados na cidade é 'Uma janela para o amor', de James Ivory (1985). Sua protagonista é uma jovem britânica (Lucy) que viaja para a cidade na companhia de sua prima Charlotte. Ela hospeda-se em uma pensão onde conhece um velho advogado e seu filho (George) e eles oferecem às duas jovens a chance de trocar de quarto para desfrutar de uma vista do rio Arno.

Nasce um grande amor entre Lucy e George, e durante o filme ela explora monumentos, fontes, igrejas, ruas e praças da cidade, como a Piazza della Santisisma Annunziata, onde fica o Museo degli Innocenti, antiga sede do primeiro orfanato da Europa.

Imagem: Alfredo Santucci

Essa mesma praça também serviu de cenário para algumas cenas de 'Hannibal' (Ridley Scott, 2001). Hannibal Lecter esconde-se em Florença com o falso nome de professor Fell. O filme também mostra lugares como a Piazza della Signoria, a Loggia del Porcellino, Via Tornabuoni e a histórica farmácia de Santa Maria Novella.

Outra obra famosa com algumas cenas em Florença é 'Inferno' (2016), dirigido por Ron Howard e baseado no best seller de Dan Brown. Tom Hanks interpreta o simbolista Robert Langdon, que se dedica ao universo de Dante Alighieri na tentativa de procurar pistas para evitar uma tragédia mundial. No filme você vai reconhecer lugares como o Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, os Jardins de Boboli e o Corredor Vasariano.

Arezzo

Imagem: Alfredo Santucci

O vencedor do Oscar Roberto Benigni escolheu Arezzo para gravar as cenas principais de 'A vida é bela' (1997), que tem como protagonista Guido, um judeu que finge estar participando de um jogo para proteger seu filho Giosuè do horror do Holocausto.

Entre as atrações da cidade mostradas no filme estão a Basilica di San Francesco, igreja diante da qual Guido convida Dora, que chama de "principessa" (princesa) para tomar um "gelato al cioccolato" (sorvete de chocolate).

Basilica di San Francesco de Arezzo Imagem: Divulgação

No centro histórico de Arezzo fica o Duomo di Arezzo, onde Guido estendeu um tapete vermelho para que Dora não pisasse no chão depois da chuva, e a Piazza Grande, praça inclinada mostrada diversas vezes no filme.

Já o Caffé dei Costanti (Piazza San Francesco), comprado recentemente pela família Prada, é onde é colocado no filme o cartaz "ingresso proibido aos judeus".

Cortona

Villa Laura, casarão do século 17 onde foi gravado o filme 'Sob o Sol da Toscana' Imagem: Dvulgação

Todos os anos, centenas de turistas chegam até Cortona procurando Villa Bramasaole, a casa de campo da escritora americana Francis Meyes, autora de 'Sob o sol da Toscana', livro que deu origem ao filme homônimo com Diane Lane (Audrey Wells, 2003).

A casa onde foi gravada a maior parte das cenas do filme, no entanto, chama-se Villa Laura, um casarão do século 17 situado nos arredores de Cortona, e que pode ser alugado por turistas desde que a permanência lá seja de pelo menos uma semana.

Cena do filme Sob o Sol da Toscana Imagem: Reprodução

Os moradores de Cortona não parecem querer que a cidade seja exclusivamente associada ao filme porque dizem que ele tem muitos estereótipos e porque Cortona oferece, segundo eles, muito mais do que o casarão.

Aliás, os italianos nem sempre se reconhecem em comportamentos retratados nos filmes que têm seu país como cenário. Na tentativa de exacerbar o italian way of life, eles acham que alguns diretores acabam esbarrando em muitos estereótipos.

A cidade de Cortona Imagem: Alfredo Santucci

Alguns momentos cruciais de 'Sob o Sol de Toscana' foram gravados na Piazza della Repubblica, onde acontece o principal mercado da cidade. Se for visitar, não deixe de ir ao Museo Diocesano e o Eremo franciscano "Le Celle" - primeiro convento fundado por são Francisco de Assis, a cinco quilômetros da cidade.

Pienza

Imagem: Alfredo Santucci

No coração do Val d'Orcia, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, fica Pienza, a cidade ideal do Renascimento. Antes ela era chamada de Corsignano (nome ainda dado a uma igrejinha em seus arredores) e foi o seu cidadão mais ilustre, Enea Silvio Piccolomini que, ao se tornar Papa, ordenou ao arquiteto Bernardo Rosselino a revitalização do vilarejo.

Pienza é realmente um bibelô; uma cidade com janelas floridas, cantinhos cenográficos e edifícios imponentes como o Palazzo Piccolomini e seus jardins com vista para as colinas do Val d'Orcia. Na famosa série 'Medici, Masters of Florence' (The Magnificent) produzida pela HBO, esse palácio é mostrado como a residência da poderosa família Medici, que, na verdade, ficava em Florença.

No mesmo edifício, o cineasta italiano Franco Zeffirelli gravou 'Romeu e Julieta'.

Imagem: Alfredo Santucci

A poucos quilômetros do centro histórico, na área conhecida como Terrapille, ao lado da Pieve di Corsignano (igreja) ficam os campos de trigo que foram enquadrados no final do filme 'O Gladiador', com Russell Crowe. O local se tornou destino de turistas que passam por lá na tentativa de reproduzir a cena e publicá-la em uma foto nas mídias sociais.

Ainda no território de Pienza fica o mosteiro de Sant'Anna in Camprena, onde foram gravadas diversas cenas de 'O paciente inglês' (Anthony Mighella, 1996). É ali que o personagem interpretado por Juliette Binoche cura o seu paciente (o conde, László Almásy, Ralph Fiennes).

Montepulciano

Imagem: Alfredo Santucci

A cidade conhecida por um dos melhores vinhos tintos toscanos, o Vino nobile di Montepulciano, já foi cenário de diversos filmes famosos como os da saga 'Crepúsculo', gravados nos arredores da cidade e do Templo de San Biagio e em lugares icônicos de seu centro histórico, como a Piazza Grande com o Palazzo del Comune (sede da prefeitura) e o interior da linda Cantina De'Ricci. Na cidade também foram gravadas algumas cenas de 'Sob o sol da Toscana'.

Siena, 007 nos tetos da cidade

Imagem: Alfredo Santucci

Se você já viu o filme 'Quantum of Solace' (Marc Forster, 2008) e está planejando uma viagem para a Toscana, assista-o de novo para rever as aventuras de James Bond, dessa vez interpretado por Daniel Craig, em pleno centro histórico de Siena.

Imagem: Alfredo Santucci

Ele salta pelos tetos da cidade, circula por lugares como a Piazza del Campo, o Palazzo Pubblico e se mimetiza do meio de uma multidão em uma simulação do famoso Palio de Siena, a corrida de cavalos que acontece duas vezes por ano na cidade (em 2 de julho e 16 de agosto) desde 1633.

Chianti e Monteriggioni

Uma das obras-primas de Bernardo Bertolucci, 'Beleza Roubada' (1996) tem como protagonista a atriz Liv Tyler. Ela interpreta Lucy, jovem e inocente norte-americana que viaja para a Toscana depois do suicídio da própria mãe. Ela pretende conhecer melhor um galã pelo qual ela se apaixonou a última vez em que esteve na Itália e decifrar frases enigmáticas que leu no diário da mãe.

Imagem: Alfredo Santucci

O filme foi ambientado em diversas cidades do interior do Chianti, território que os ingleses que se mudaram para lá amam chamar de "Chiantishire", no Castello di Brolio, na província de Siena, e também na pequena cidade medieval de Monteriggioni, ambiente de capítulos do videogame Assassin's Creed.