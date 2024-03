'Todo mundo nu'; público se diverte com fala de Frida em 'Família É Tudo'

No terceiro capítulo da novela "Família É Tudo" (Globo), Frida Mancini (Arlete Salles) comemorou seu aniversário com uma festança em um cruzeiro.

O que aconteceu

A irmã de Catarina (Arlete Salles) preparou uma festa à fantasia no navio. "Eu tô rindo mais do que imaginava com essa festa no navio. A Frida se agarrando no peitão do bigodudo, a Catarina fazendo comentário de crente", se divertiu um usuário do X (antigo Twitter).

Durante a comemoração, Frida brincou mandando todo mundo tirar a roupa. "Todo mundo nu" É mentira! Só tem safadinho aqui", disse a personagem.

Por causa da cena, os internautas relembraram de Copélia, personagem vivida por Arlete Salles na série "Toma Lá Dá Cá". "'Todo mundo nu', Arlete Salles revivendo a Copélia em 'Família É Tudo'", brincou um fã da novela. "'Todo mundo nu' e com isso o Daniel Ortiz confirmou que a Frida é uma versão mais 18 da Copélia de 'Toma Lá da Cá', escreveu outro.

Com a festa no navio, que terminou com uma grande tempestade, o terceiro capítulo de "Família É Tudo" ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Sequência massa essa do navio!", elogiou um telespectador.

Eu tô rindo mais do que imaginava com essa festa no navio. A Frida se agarrando no peitão do bigodudo, a Catarina fazendo comentário de crente... #FamíliaÉTudo -- Fábio Garcia (@fabiogaj) March 6, 2024

"TODO MUNDO NU!!!MENTIRAAA!!!" 🗣🗣🗣

Frida é uma Copélia com o mínimo de juízo. #FamíliaÉTudo -- Jéfferson Costa (@jeffxbcosta) March 6, 2024

"Todo mundo nu" e com isso o Ortiz confirmou que a Frida é uma versão -18 da Copelia de Toma Lá da Cá #FamíliaÉTudo -- Santos is a tortured poet 🤍 (@Santos__1234) March 6, 2024

"Todo mundo nu" Arlete Salles revivendo a copélia em #Familiaétudo -- fátima de tapas&beijos (@Frankyor) March 6, 2024

Sequência massa essa do navio! #familiaetudo -- Melodramáticos (@melodramatic0s) March 6, 2024

A Arlete Salles assistindo a Copélia do Toma lá dá cá #familiaetudo pic.twitter.com/kHUo2LXbII -- rairon 🐺 (@therairon) March 6, 2024

A Copélia mandando todo mundo ficar nu KKKKKKKKKKKKK#FamíliaÉTudo pic.twitter.com/srNaFR2qE9 -- Novelando (@novelandu) March 6, 2024

A Frida na festa igualzinha a Copélia amei kkkk #FamíliaÉTudo

pic.twitter.com/fO7x3EZdyl -- o reizinho das novelas (@BrunoSilvano) March 6, 2024

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.