Tiago Leifert diz que Globo precisa 'repensar' famosos no BBB

Tiago Leifert, que estava à frente do BBB quando os famosos começaram a ser escalados para o reality, afirma que a Globo precisa repensar e avaliar melhor a dinâmica dos camarotes no programa.

O que aconteceu

Leifert abordou o assunto ao ser questionado se os famosos ficaram com receio de ir para o BBB após o cancelamento sofrido por Karol Conká, em 2021. No podcast Achismos, o apresentador ponderou que a emissora precisa avaliar a participação dessas personalidades, porque eles tendem a desistir no decorrer do jogo.

"Eu acho que talvez tenha que repensar para o ano que vem... Eles [camarote] estão querendo desistir muito. Isso é um sinal, um sintoma que precisa ser avaliado", declarou, ressaltando que o diretor da atração, Boninho, não insiste para que nenhuma celebridade vá para o confinamento.

Tiago Leifert também destacou que tem coisas referentes à dinâmica do reality que ele "ainda" não pode falar, por ser algo "muito interno" e ele é "muito próximo" à equipe responsável pelo programa. "Mas antes de eu sair, eu falei duas, três coisas que, put*, aconteceram", ressaltou.

No BBB 24, a influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência na segunda semana. No BBB 22, quem desistiu foi o apresentador Tiago Abravel. No 21, o ator Lucas Penteado também decidiu desistir da competição — nesse período, apenas um pipoca desistiu do jogo, Bruno Gaga, no BBB 23.