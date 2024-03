Oscar 2024: mande palpite de quem deve vencer a premiação; veja como enviar

Gosta de assistir ao Oscar? A edição de 2024 da premiação do mundo do cinema — que acontece no domingo (10) — terá uma cobertura especial de Splash e você está mais do que convidado para participar do debate do evento.

Durante a live comandada pelo colunista Roberto Sadovski, o público pode mandar vídeos com seus palpites e os selecionados serão exibidos ao longo da transmissão. As regras e o número para envio estão no canal UOL Cinema/Séries no WhatsApp. Clique aqui.

Além da presença de Sadovski, a live, que irá acompanhar a premiação a partir das 20h, terá as participações da colunista Flavia Guerra e da repórter Fernanda Talarico. A transmissão desde o tapete vermelho até o último discurso acontece simultaneamente na home do UOL, nos canais do YouTube de Splash e do UOL e no TikTok de Splash.

A cerimônia terá um esquenta nesta quarta-feira (6), às 11h, com Sadovski e Flavia debatendo as principais indicações ao prêmio ao vivo. No formato mesacast, a live também estará no Youtube de Splash e do UOL e no TikTok de Splash.

Destaques

"Oppenheimer" lidera a lista, com 13 indicações. "Pobres Criaturas" vem em seguida, com 11 indicações.

Margot Robbie, protagonista de "Barbie", não foi indicada ao prêmio de melhor atriz. Greta Gerwig, que dirige "Barbie", também não foi indicada ao prêmio de melhor direção. Leonardo DiCaprio, protagonista de "Assassinos da Lua das Flores", não foi indicado ao prêmio de melhor ator.

"Saltburn" não foi indicado em nenhuma categoria. O filme gerou polêmica com cenas de nudez inusitadas e perturbadoras.

Confira a lista de indicados.