Rafinha Bastos diz que Wanessa não tem 'discernimento' por namorar Dado

Rafinha Bastos, 47, disse que Wanessa Camargo, 41, é uma pessoa com pouca capacidade de "discernimento" só pelo fato de namorar Dado Dolabella, 43.

O que aconteceu

Humorista abordou o assunto ao falar sobre a desclassificação da cantora do BBB 24, após agredir Davi. Durante participação no podcast Flow, ele admitiu que ficou satisfeito com a eliminação da artista.

"As pessoas podem achar que eu vou estar feliz com a eliminação da Wanessa, que vou estar comemorando, me sentindo vingado, e as pessoas estão corretas, porque estou sentindo isso aí mesmo. Fiquei feliz, o mundo dá voltas e tá aí", declarou.

Bastos também disse não ter se surpreendido com o comportamento de Camargo no reality. "As pessoas ficaram chocadas com a menina ter feito aquilo. Você pode desconfiar das escolhas de uma mulher que casou com o Dado Dolabella? Não é previsível que a pessoa não tenha o melhor discernimento do que é certo e o que é errado?"

Rafinha Bastos e Wanessa não mantêm uma boa relação desde que a cantora o processo e a Justiça condenou o humorista a indenizar a cantora em R$ 250 mil por uma piada feito durante a gestão dela, em 2011.

Wanessa e Dado reataram o namoro em 2022. Entretanto, a relação entre os dois está abalada e eles decidiram dar um tempo. Recentemente, o ator disse que o futuro da relação deles "a Deus pertence". Os dois não se viram desde a saída dela do BBB.