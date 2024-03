Planta faz isso? Michel tem carro, voos e R$ 25 mil em saldo pós-BBB

Michel foi eliminado ontem (5) do BBB 24 (Globo) e, apesar de não ter saído do programa milionário, acumulou mais do que o segundo colocado do programa (que recebe R$ 150 mil) com prêmios de ações e provas.

Após três Provas do Anjo vencidas e mais de 50 dias de programa com dinâmicas, Michel acumulou os seguintes prêmios:

R$ 10 mil em dinheiro e um ano de produtos da marca de amaciante patrocinadora

Um carro avaliado em R$ 218 mil

R$ 5 mil em pedidos de um aplicativo de entrega de comida

Duas passagens aéreas nacionais

Um videogame

R$ 10 mil em dinheiro e uma bolsa de graduação ou pós-graduação no Rio de Janeiro da faculdade patrocinadora

R$ 5 mil em dinheiro e um ano de produtos grátis de uma marca de higiene

Roupas e calçados dos almoços patrocinados por um serviço de entrega

