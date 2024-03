Dá até pena de comer: 16 bolos realistas que impressionam por sua perfeição

As pessoas apaixonadas por confeitaria estão caprichando tanto em seus bolos que às vezes é difícil saber se estamos diante de um objeto de decoração ou de algo que podemos comer.

A seguir, compartilhamos alguns bolos super-realistas que fizeram sucesso nas redes sociais e nos fóruns gastronômicos, por serem lindos ou muito realistas. Alguns são tão impressionantes que dá até dó de cortar o primeiro pedaço.

1. Pesca na ilha deserta

O ingrediente principal deste bolo é a gelatina da cobertura, que dá a aparência translúcida ao rio inspirado no local onde o confeiteiro pescava na infância.

Os detalhes, como as pedras e o peixe no "fundo" da água, quase confundem a visão no primeiro momento de tão realistas.

2. Mordida de cachorro

Este bolo perdeu um pedacinho graças à ousadia do Golden Retriever —mas, calma, o cachorro também é comestível.

3. Para fãs de Van Gogh

Esse bolo combina duas obras do célebre pintor holandês —"Doze Girassóis numa Jarra" e "Noite Estrelada"—, para satisfazer quem sempre teve vontade de meter o dedo em uma tela no museu.

4. Um desenho animado?

Ilusão de ótica: bolo de desenho animado parece ser bidimensional -- ou seja, nem existir de verdade Imagem: Reprodução/Reddit

Aparentemente bidimensional, este bolo é uma verdadeira ilusão de ótica, já que seu estilo de decoração remetendo um desenho animado deixa muita gente incrédula de que ele possa existir (e sequer ser cortado).

Além de lindo e enganar os olhos, ele deve ser delicioso. O usuário que compartilhou a criação no Reddit diz que o recheio do bolo é inspirado na torta banoffee —tradicionalmente preparada com banana, caramelo e chantili — ainda tem creme de merengue suíço de baunilha, além de doce de leite e biscoitos caramelados de canela. Ah, e para quem não acredita, há um vídeo que mostra o bolo sendo cortado.

5. Lago de carpas

Este laguinho koi com carpas é totalmente comestível —desde os peixes até os bambus que saem da água podem ser degustados, segundo a confeiteira.

O bolo mousse tem quatro camadas: uma de gelatina de ágar-ágar com amêndoa, a segunda de mousse de mirtilo, a terceira de mousse de chocolate branco e a última de bolo chiffon com gergelim preto.

6. Vai uma panqueca aí?

Esta pilha de panquecas é, na verdade, um único bolo Imagem: Reprodução/Reddit

Não se engane, esta pilha de panquecas não tem o gosto da massa coberta por xarope de bordo com mirtilos e manteiga. É só bolo mesmo, entregou uma usuária no Reddit.

7. McDonald's do passado

Todo este cardápio do fast-food, com suas embalagens clássicas (e até os preços no recibo), foi inspirado na experiência das lojas nos anos 80. Mas, na verdade, o conjunto é 100% comestível, composto por bolo no hambúrguer, cookies nas batatas fritas, fondants com ganache para formar os nuggets, os molhos e o refrigerante.

8. Titanic

O navio mais famoso do mundo —reconstruído a partir de desenhos— e seu malfadado encontro com o iceberg foram representados neste bolo de 6 kg que recebeu mais 2 kg de gelatina para o efeito translúcido de água na cobertura.

O sabor? Tiramisù, mas boa parte da sua decoração leva ainda chocolate belga.

9. Velas, sem parabéns

Dupla ilusão: estas velas são bolo, mas têm sabor de cookie Imagem: Reprodução/Reddit

Estas velas gigantescas que parecem estar se derretendo são, na verdade, um enorme bolo vertical com recheio de massa de cookie de chocolate branco e ao leite. A ideia foi compartilhada por um usuário no Reddit.

10. Legos

Os Legos deste são comestíveis, feitos com fondant Imagem: Reprodução/Reddit

Parece uma construção com os bloquinhos, mas este é um bolo de creme de framboesa caseiro, em que as peças também são comestíveis e foram feitas com fondant.

A imagem é cortesia do aka_scoch no Reddit, namorado da confeiteira que ainda divulgou uma imagem da fatia cortada do bolo para os mais céticos.

11. Piscina na Califórnia

O bolo do cachorrinho brincando à beira da piscina em um dia ensolarado se mistura perfeitamente com o local em que está.

Sim, como você pode conferir passando a galeria de imagens, a cerca, a vegetação ao fundo e a mansão são reais.

12. Machado no tronco da árvore

Enquanto o tronco é bolo e chocolate, o machado é mesmo parte de uma fantasia de Halloween Imagem: Reprodução/Reddit

A confeiteira resolveu homenagear o marido no Dia dos Pais com esta reconstrução da profissão dele: carpinteiro.

Segundo a usuária do Reddit, seu interior é feito à base de pão de ló, enquanto a cobertura leva chocolate. Mas o machado, ao contrário de outros exemplares desta lista, não é comestível —é uma peça de fantasia de Halloween.

13. Esponja de lavar louça

Todas as esponjas são feitas de bolo de baunilha, enquanto a espuma é leite batido até ficar aerado Imagem: Reprodução/Reddit

Ultrarrealista, este bolo deixou alguns usuários do Reddit um tanto desgostosos com a possibilidade de prová-lo.

Apesar da aparência de bucha e sabão, o criador criador garante que ele é saboroso. A espuma foi feita com leite aerado, enquanto todo o bolo seria de uma combinação básica de manteiga, ovos, leite, bicarbonato, farinha e baunilha —as diferentes cores foram obtidas graças a corantes.

14. Pote de mel

O pote de mel com carinha de vaso de flor é comestível e foi inspirado nas histórias do Ursinho Puff.

15. Tudo azul

Se você olhar bem de perto vai perceber que este bonito arranjo de flores é, na verdade, inteiramente feito de bolo e cobertura.

16. Olha o susto!

Este bolo leva cobertura de creme de manteiga e fondant para chegar ao resultado realista Imagem: Reprodução/Reddit

Essa cobra pode ter assustado alguns membros da casa ao ser avistada dentro da geladeira do usuário usuário do Reddit que, mesmo assim, se disse orgulhoso da criação.

O bolo é de chocolate amargo e foi coberto com buttercream (creme de manteiga) com caramelo salgado e fondant. Tem mais fotos da serpente em seu "habitat natural" lá na plataforma.