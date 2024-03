'Zona de Interesse': quem foi o carrasco que vivia ao lado de Auschwitz

"Zona de Interesse" é um dos favoritos a levar prêmios no Oscar 2024. O filme, indicado a cinco categorias na premiação, conta a história da família nazista formada pelo casal Rudolf Höss (Christian Friedel) e Hedwig (Sandra Hüller), vizinhos do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia.

Quem foi Rudolf Höss?

Como comandante, Rudolf Höss foi o responsável pela morte de milhares de judeus e outros detidos no campo. Höss atuou no posto por mais de três anos, de maio de 1940 a novembro de 1943.

Antes disso, Höss chegou a ser preso entre 1923 e 1928, após servir na Primeira Guerra Mundial. Depois, juntou-se ao Partido Nazista e tornou-se membro das SS (organização paramilitar nazista Schutzstaffel).

Ele começou a serviço no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Em 1940, recebeu o comando de Auschwitz.

Nos campos de Auschwitz, desenvolveu métodos cada vez mais letais de gaseificação e cremação em massa. Em 1945, foi nomeado vice-inspetor de todos os campos de concentração.

Retrato da família Höss em 1943 Imagem: Reprodução/Twitter

Após o fim da Segunda Guerra, ele viveu sob uma identidade falsa antes que a inteligência britânica o localizasse e o prendesse, em 1946.

Em sua cela, ele escreveu uma autobiografia: embora tenha lamentado o ocorrido, Höss não admitiu sua culpa e disse que apenas seguiu ordens.

Ele foi enforcado em Auschwitz, em março de 1947, após o tribunal decidir que era culpado.

Rudolf Höss antes de ser enforcado em 1947 Imagem: Stanis?aw D?browiecki

Como foi a caça a Höss

Em março de 1946, o exército britânico encontrou a esposa Hedwig Höss e os seus filhos na pequena cidade de Sankt Michaelisdonn, no norte da Alemanha, onde ela conseguiu emprego em uma fábrica local de açúcar, segundo reportagem da revista britânica BBC History.

Hedwig informou que o marido havia morrido, mas os agentes suspeitaram e fizeram um interrogatório que durou 6 dias. Assim, o exército descobriu que Höss estava vivendo perto da fronteira dinamarquesa.

Os investigadores chegaram rapidamente até lá, cercando a casa e capturando Höss de surpresa — ele vestia um pijama e disse, inicialmente, que era um trabalhador agrícola. No entanto, logo confessou sua verdadeira identidade.

Já Hedwig Höss morreu enquanto visitava sua filha nos Estados Unidos, em Washington, em 1989, aos 81 anos.

Casa realmente existiu

Cena do filme 'Zona de Interesse' (2023) Imagem: Divulgação/Diamond Films

O filme "Zona de Interesse" choca ao mostrar a tranquilidade com que a família vivia, enquanto os horrores aconteciam do outro lado do muro da casa dos Höss. Rudolf Höss, Hedwig e os filhos Klaus, Heidetraud, Inge-Brigitt, Hans-Jürgen e Annegret moravam em uma mansão, com direito a um jardim à beira do lago, e mal se importavam com a chaminé do crematório que lançava cinzas provenientes do campo de concentração.

A esposa dele era conhecida como "a rainha de Auschwitz". Hedwig era rígida na forma de cuidar da casa, dos filhos e até com o marido.

'Zona de Interesse': Hedwig era conhecida como a 'rainha de Auschwitz' Imagem: Divulgação

O diretor do longa Jonathan Glazer contou à Time que Chris Oddy, responsável pelo design de produção do filme, recriou o local exatamente da forma como a família vivia, ao lado do campo de concentração.

O que Chris construiu lá é realmente uma simulação direta da casa e do jardim, e sua proximidade com o acampamento foi essencial para nós. Não há nenhuma encenação de fantasia acontecendo. Você está vendo como eles viviam.

Jonathan Glazer à revista Time

Oddy disse que a equipe visitou diversas vezes a casa original antes de recriar a que foi utilizada nas filmagens. "Acho que devemos tê-la visitado talvez seis, sete vezes no total", falou à Time.

A casa de Rudolf Höss, em Oswiecim, na Polônia, ao lado de campos de Auschwitz; em foto de 1988 Imagem: Ira Nowinski/ Getty Images

Aliás, a casa do filme foi construída no mesmo bairro, não muito longe do local original, que tinha vista para a chaminé do campo de concentração. A equipe de produção conseguiu representar a "personificação da utopia nazista", um lar que se torna tão importante quanto qualquer personagem na tela.

O diretor instalou dez câmeras escondidas em locais estratégicos da casa e tirou toda a equipe do set para representar melhor a rotina da família. Assim, os atores viviam realmente a experiência da família, como se fosse um reality show.

Vista atual da casa original ocupada por Rudolf Höss e sua família durante a Segunda Guerra Mundial e que está situada ao lado do antigo campo de concentração e extermínio nazista de Auschwitz Imagem: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Por que 'Zona de Interesse'?

A chamada "Zona de Interesse", ou 'interessengebiet' em alemão, era o nome dado ao local em que acontecia a "triagem" dos judeus recém-chegados e onde eram decididos seus destinos.