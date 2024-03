Em cena decisiva, Damião cede à chantagem e revela mandante de crime

No episódio de "Renascer" desta quarta-feira (6), Tião procura José Inocêncio para compartilhar seu desejo de ter um diabinho, visando abrir novos caminhos em sua vida.

Em paralelo, Joana alerta Dona Patroa sobre o furto de suas roupas do varal por Egídio, descobrindo que a esposa do fazendeiro veste as peças a pedido do marido. José Inocêncio instrui Tião na criação do seu próprio diabinho, enquanto Damião aceita a proposta de Chico e revela o nome do mandante por trás da tentativa de assassinato contra José Inocêncio, como parte do acordo para se casar com Ritinha.

Mariana reprova a atitude de José Inocêncio por ter mentido para Tião, enquanto Lu demonstra compaixão por João Pedro. Diante da situação, Inácia toma a decisão de pedir demissão a José Inocêncio.

Sobre a novela

A trama "Renascer", sucessora de "Terra e Paixão", é escrita por Bruno Luperi e tem como protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia. Após a perda da esposa durante o parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio alimenta um profundo ódio pelo herdeiro. A complicação aumenta quando João Pedro se casa com Mariana, ex-namorada do filho, que trocou o amor do jovem pelo do pai.