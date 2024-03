O quente de Palm Beaches: eles amam a região e revelam os locais preferidos

A Flórida não se resume a Miami e Orlando, destinos muito procurados pelos brasileiros que viajam para os Estados Unidos. Bem ao contrário disso, há muitos lugares incríveis a serem explorados, como The Palm Beaches, condado que reúne 39 cidades, vilas e povoados, numa área repleta de muita natureza, 75 km de orla com praias cristalinas, hotéis luxuosos e atmosfera sofisticada.

Palm Beach é o lugar preferido dos bilionários americanos, que colecionam imóveis descomunais por lá. Mesmo com alto custo, a região tem caído no gosto dos turistas. No ano passado, foram 9,5 milhões de visitantes, segundo o Discover The Palm Beaches (DTPB), órgão oficial de marketing. Até setembro, a entidade havia contabilizado 25 mil brasileiros explorando o lugar.

The Palm Beaches: clima de uma 'mini Miami' Imagem: Tessa Edmiston/Unsplash

Não faltam motivos para isso: além de a natureza tirar o fôlego, há atrativos para quem gosta de esportes ao ar livre, aquáticos ou não. Palm Beach, aliás, é considerada a capital do golfe da Flórida, com campos, resorts exclusivos e centros de aprendizagem. Também tem sua temporada de polo, reunindo jogadores do mundo todo. Até safári é possível fazer por lá.

Também não deixa nada a desejar aos grandes centros de compras do mundo. Marcas de luxo dividem espaço no Worth Avenue, ponto obrigatório para a turma das compras. Não é a única alternativa, é claro.

Grandes shoppings? Que nada! Aqui as lojas de rua são um charme Imagem: Tessa Edmiston/Unsplash

Lojas fashionistas igualmente estão presentes, sempre rodeadas por galerias de arte, cafés e restaurantes comandados por chefs estrelados e tão elegantes quanto a rede hoteleira.

Convidamos alguns brasileiros que moram ou visitam Palm Beach com frequência para contar um pouco mais sobre o que encontrar por lá.

Gabriela Temer

Jornalista e fotógrafa

Imagem: Arquivo pessoal

Nome por trás do site Juju na trip, Gabriela é uma apaixonada pela Flórida. "Todo o estado é muito diferente, dono de uma natureza exuberante", argumenta. Foi explorando as maravilhas naturais da região que ela, o marido Rico Sombra e a filha Juju desembarcaram em Palm Beach pela primeira vez, em 2022. Gostaram tanto que retornaram no ano passado e já planejam a próxima viagem para o condado.

Ali tem praias lindas, vilarejos muito bonitinhos e uma parte da cidade que é mais moderninha, como se fosse uma mini Miami, só que ainda mais charmosa, menos turística, com restaurantes supergostosos e charmosos.

Lugar favorito: Peanut Island Park, uma ilhazinha que pode ser acessada de caiaque em Riviera Beach. "Bastam umas 15 remadas, você sai do centro e chega no paraíso". A dica da especialista em viagens é visitar durante a semana (menos gente) e com a maré baixa, que evidencia a água cristalina.

Imagem: Arquivo pessoal

Outro lugar é Palm Beach Island, que tem uma identidade própria, em Palm Beach. Parece que você está em um bairro espanhol, por sua colonização. É muito gostosinho passear ali, pois tem vários cafés, lojas, restaurantes

Restaurante predileto: Spruzzo, que fica no rooftop do hotel boutique The Ben, em West Palm Beach. Fica melhor ainda se a visita acontecer no fim da tarde e for embalada pela carta de drinques e opções de petiscos.

Dica insider: Blue Heron Bridge é uma ponte que passa por cima do mar, em West Palm Beach "A base da ponte foi se transformando em um coral, atraindo muita vida marinha. Tem uma praia pequenininha, que pode ser acessada descendo a ponte. É possível entrar no mar e a água é muito cristalina", compartilha Gabriela.

Imagem: Arquivo pessoal

Detalhe: a região ganhou corais artificiais, com um barco naufragado e algumas estátuas propositalmente colocadas ali. É possível fazer de snorkel, mas melhor se o mergulho for de cilindro.

É clichê, mas eu amo: "Acho que não tem lugar clichê em Palm Beach, inclusive por isso gostamos tanto de lá".

Rodrigo Mezadri

Chef executivo

Imagem: Arquivo pessoal

Depois de 6 anos atuando no Hilton São Paulo Morumbi, em 2022 o chef paulistano foi transferido para a Flórida, onde assumiu a mesma função no Hilton West Palm Beach, cidade em que passou a residir. "Palm Beach é dinâmica, com estilo de vida ao ar livre, atividades incomparáveis e parques à beira-mar, com paisagens e praias de tirar o fôlego", diz Rodrigo Mezadri.

O fato de ser tudo muito próximo de grandes cidades — no caso, Miami e Orlando —, também o agrada. "Outra coisa que adoro aqui é como as pessoas se respeitam e como a cidade é limpa e organizada. Eu costumo dizer que é o paraíso na terra", afirma.

Imagem: Tessa Edmiston/ Unsplash

Lugar favorito: The Square, no coração de West Palm Beach. "Fica do outro lado da rua do hotel, um ponto turístico imperdível com ótimos restaurantes e a árvore de LED mais linda que já vi na vida. A praça oferece atividades familiares durante todo o ano, com shows de música e arte", diz. Outro ponto preferido é Juno Beach, onde fica o Loggerhead Park, para fãs de tartarugas marinhas.

Restaurante predileto: Galley. "É meu preferido, uma churrascaria e bar amigável e autêntico, que fica dentro do Hilton West Palm Beach e tem as melhores carnes e os ingredientes mais frescos", comenta.

Dica insider: observação de tartarugas marinhas no Loggerhead Park, sede do Loggerhead Marinelife Center. No verão, o centro organiza passeios guiados na praia, que permite aos visitantes observarem a desova das tartarugas marinhas cabeçudas.

Peanut Island é bem popular entre os locais para mergulho com snorkel, stand-up paddle e caiaque, numa paisagem incrível para se reconectar com a natureza

Imagem: Visit Florida

É clichê, mas eu amo: "Adoro a vibe que West Palm Beach tem, uma cidade que não é enorme e não tem todos os desafios que lugares grandes, como Miami, mas ainda consigo encontrar tudo que preciso em um lugar muito mais tranquilo", finaliza.

Camila Almeida

Empresária e criadora de conteúdo

Camila e filha Olívia no Flager Museum Imagem: Arquivo pessoal

Quando morou durante dois anos em Miami, a empresária ia com frequência passear em Palm Beach. "É um lugar muito prazeroso para passar o dia", afirma. Gostava tanto que, depois de ter voltado a São Paulo, vez ou outra se hospeda na região — gosta do The Breakers Hotel e, também, do Four Seasons Resort, ambos em Palm Beach.

Uma dica que ela compartilha, aliás, é: se os hotéis estiverem lotados ou com preços muito elevados, uma boa alternativa é ficar em Boca Raton, a cerca de 20 minutinhos de carro dali. "Palm Beach é especial. Fui a primeira vez em 2005 e já deve ter voltado mais de dez vezes para lá", comenta.

Lugar favorito: Henry Morrison Flagler Museum. "É um museu muito bem localizado, na casa original onde residiu Henry Flagler, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da Flórida e, principalmente, de Palm Beach", opina.

Imagem: Visit Florida

A mansão em estilo neoclássico é muito bem preservada. Na parte de trás, há um vagão de trem todo decorado da época em que ele viajava com a família. "As crianças também amam este programa", opina.

Restaurante predileto: Le Bilboquet, na famosa Worth Avenue, com um dos melhores Lobster Rolls que Camila diz ter provado. "Também recomendo o Renato's, um italiano tradicional em ambiente aberto; o Café L'Europe, um clássico de Palm Beach; e o Sant Ambroeus Palm Beach, um italiano moderno, que fica no The Royal Poinciana Plaza, um mall aberto com lojas de grife.

Imagem: Arquivo pessoal

Dica insider: "Adoro bater perna pelas lojas vintage na S Dixie HWY. Tem várias por ali, com objetos, móveis, sapatos, roupas e bolsas", recomenda. Algumas que ela recomenda são: Palm Beach Antique & Design Center, Palm Beach Vintage e D. Brett Benson Inc.

Como Palm Beach é uma cidade muito rica, onde muitos bilionários moram ou têm casa, passear de carro por onde estão concentradas as mansões é também um passeio bem interessante a se fazer

É clichê, mas eu amo: o hotel The Brakers é um marco da cidade. Aos domingos, a atração é o brunch. "É importantíssimo reservar com antecedência, pois é muito tradicional e conhecido", orienta.

Fernanda Marques

Arquiteta e designer

Imagem: Arquivo pessoal

Apaixonada por Palm Beach desde os primeiros anos da carreira, a arquiteta tem o privilégio de viajar para lá com certa regularidade, devido aos projetos e clientes na região. "A atmosfera sofisticada, a arquitetura elegante e a combinação única de praia e glamour sempre me atraíram. Meus projetos fortaleceram ainda mais meu vínculo com esse destino exclusivo", afirma.

Sua história com Palm Beach começou há cerca de uma década. "Desde então, tenho testemunhado a evolução e a constante renovação dessa joia da Flórida. A cada visita, descubro algo novo para apreciar e incorporar ao meu repertório criativo como arquiteta", comenta.

Lugar favorito: Worth Avenue, sem dúvidas. "A combinação de arquitetura clássica, lojas de luxo e a atmosfera vibrante tornam esse local único", pontua a arquiteta. Para ela, o design das lojas e a atenção aos detalhes arquitetônicos criam uma experiência de compras verdadeiramente sofisticada.

Imagem: Tessa Edmiston/Unsplash

Restaurante predileto: Café Boulud. "Além da culinária excepcional, o ambiente elegante e a decoração bem pensada proporcionam uma experiência gastronômica completa. Recomendo experimentar o 'Boulud's Burger', uma verdadeira obra-prima culinária", avalia.

Dica insider: Norton Museum of Art, recentemente renovado, com uma coleção diversificada de obras contemporâneas e clássicas.

Imagem: Visit Florida

É clichê, mas eu amo: Henry Morrison Flagler Museum. "A mansão, outrora propriedade do magnata Henry Flagler, representa a elegância da era dourada e é um mergulho fascinante na história de Palm Beach. O esplendor arquitetônico desse local é simplesmente inesquecível", frisa.

Carla Weiss

Mentora e influenciadora digital

Imagem: Arquivo pessoal

Carla Weiss foi morar na Flórida aos 17 anos. Apesar de Miami ser a residência da família, ela cursou a Lynn University, em Boca Raton. "Me apaixonei pela cidade toda bonitinha e certinha, beirando a praia, mas com zero vida noturna para jovens na época. Como o foco era estudar, me dei muito bem", comenta.

Seu primeiro marido era de Palm Beach, o que fez com que sua relação com a área fosse fortalecida. Anos depois, mudou-se para Miami, mas sempre que pode volta a Palm Beach, sua "cidade-raiz dos Estados Unidos", como ela mesma define.

Lugar favorito: Hotel The Breakers, "não só por ser icônico e de beleza sem igual mas também porque, após décadas ainda comporta os melhores restaurantes, como o The Seafood Bar, além de ter o tradicional brunch de domingo no The Circle.

Imagem: Reprodução

Restaurante preferido: The Seafood Bar. "Gosto muito do Seafood Linguini. Para quem gosta de frutos do mar, todos os pratos são sem erro", garante. O Florie's, no Hotel The Four Seasons, um estrelado que ela também recomenda para provar o ceviche de lagosta.

Dica insider: Mizner Park, em Boca Raton, que é um distrito comercial que mescla lojas, residências e restaurantes.

É um lugar que agrada gerações de americanos, dos avós a crianças e adolescentes, pelas atrações e segurança total

É clichê, mas eu amo: Houston's, de Boca Raton. "O cheeseburger de lá não existe igual, assim como a alcachofra grelhada", recomenda.