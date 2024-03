Nego Di destrói carro com facão e vai parar na delegacia: Direito de reagir

Nego Di foi parar na delegacia após destruir carro de homem com facão por falas racistas.

O que aconteceu

No Instagram, o humorista contou que já tinha sido liberado e não foi preso. ""Não estou preso. Já estou em casa, está tudo certo. Estou aqui para dizer a vocês que a única coisa de ruim que aconteceu hoje foi que apreenderam o meu facão. Só estou aqui porque saiu em página de fofoca. Eu nem ia falar disso, não gostou desse tipo de vibe aqui no meu Instagram".

Ele contou que já sofreu racismo no trânsito e dessa vez reagiu. "Hoje se repetiu e eu agi de outra forma. Eu estava na BR, na pista rápida da esquerda, tentando andar rápido. Estava tudo limpo e o cara estava andando a 50km/h na minha frente".

"Quando eu buzinei, ele começou a me perseguir pela rua. Quando eu saí da BR, ele encostou o carro do meu lado, abaixou o vidro e começou a me ofender".

Nego Di também disse que a situação piorou depois de ofender o homem desconhecido. "Eu falei 'vai tomar no seu c*' e quando eu falei isso, ele falou: 'tinha que ser um negro desgraçado, pau no c*, macaco, preto, filho da p*ta', tudo isso. Atravessei o carro na frente do dele, saí com o meu facão que eu uso para gravar os meus vídeos e quebrei todo o carro dele".

O humorista esperou pela polícia e foi para delegacia prestar esclarecimento. "Ele disse que vai procurar os direitos dele, que vai me processar e está tudo certo. Eu tenho o direito de reagir como eu reagi. Ele tem o direito de falar, eu tenho o direito de reagir e ele tem direito a tréplica, que é me processar".