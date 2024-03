Não precisa ser famoso: quem pode votar no Oscar?

O Oscar 2024 acontece no próximo domingo, 10 de março, e premiará os melhores filmes lançados entre 2023 e este ano. Como de costume, muitos começam a fazer suas apostas e, de uma hora para a outra, se tornam especialistas em produções cinematográficas.

No entanto, a gente sabe que não é fácil se tornar um votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e Splash te explica o que você precisa para se tornar um membro.

Não precisa ser famoso, mas é preciso que você seja uma pessoa de relevância e atuante na indústria cinematográfica. A lista completa de quem faz parte não é divulgada, mas a academia conta com cerca de 8.500 membros atualmente.

Cada uma das 17 divisões do Oscar, divididos nas 23 categorias, tem regras específicas sobre quanto créditos de filmes e quanta experiência a pessoa tem. Isso quer dizer que, para categorias que precisem de conhecimento técnico, votam apenas aqueles que têm condição de entender os pormenores da categoria.

Há apenas dois prêmios que contam com votos de todos os membros. São eles: Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

Para a admissão de atores que não foram indicados ao prêmio, por exemplo, é preciso que eles estejam creditados em pelo menos três filmes lançados no cinema. Eles precisam também ter atuado como um personagem roteirizado e fazer parte de elencos de produções lançadas nos últimos cinco anos.

Quando alguém quer entrar para este seleto grupo, é preciso passar por processo para escolher novos sócios que precisa ter dois membros que já fazem parte e patrocinam os que estão tentando. Depois, cada uma das divisões envia ao Conselho de Governadores da Academia uma lista de novos membros recomendados.

Uma lenda sobre o Oscar diz que, ao receber uma indicação em alguma categoria, a pessoa é automaticamente membro da Academia. No entanto, isso não é verdade. O que acontece é os indicados serem considerados a votantes, e não precisam de patrocinadores, mas ainda é necessária a aprovação.

