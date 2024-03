Musa do OnlyFans ganha 10 vezes mais após parar de trabalhar na praia

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Musa do OnlyFans, a gaúcha Bahala Sudan, 24, vendia coxinha na praia, mas abandonou o trabalho para se dedicar na produção de vídeos picantes. A partir disso, ela começou a ganhar dez vezes mais que o trabalho anterior.

O que aconteceu

Inicialmente, ela tinha um emprego carteira assinada, mas enfrentou situações de assédio sexual dos chefes. Ela sofreu a "investida mais forte" no estoque da loja onde trabalhava e decidiu dar um basta na situação. "Enfrentava porque precisava do emprego. A mulher percebe fácil quando há segundas intenções. Todo dia tinha uma brincadeira, um olhar safado... Um dia eu precisei subir no estoque, meu chefe veio atrás de mim, se aproximou e pegou forte na minha bunda. Nunca dei motivo para ele pensar que podia fazer aquilo", contou. "Em todos os empregos que tive sofri assédio", lamentou.

Traumatizada com os assédios, ela decidiu empreender e começou a fazer salgadinhos para vender na praia. "Trabalhava todos os dias do mês, trinta dias acordando cedo e encarando o sol escaldante. Só conseguia vender 40 salgados por vez porque não aguentava o peso. Não tinha folga e nem final de semana, mas era melhor. Precisava fazer um bom dinheiro na alta temporada porque chegava a ponto de passar necessidade nos meses mais frios. Foi uma época sofrida", lembrou.

Sem faturar muito nos meses de julho a setembro, a gaúcha soube por uma amiga das plataformas de conteúdo. Na época em que vendia salgados, sua renda média era de R$ 3 mil. Porém, depois que decidiu experimentar e começar a fazer vídeos sensuais, ela começou a ganhar mais. Agora, seu faturamento chega a R$ 30 mil por mês, 10 vezes mais.

"Nunca tinha feito fotos sem roupa, achava que não ia conseguir faturar muito, mas ainda assim decidi tentar. Sempre fui exibicionista. Antes de tudo, estudei por uma semana as plataformas, montei uma estratégia e divulguei nas redes sociais. Foi uma surpresa! Fui dormir sem um real na conta e quando acordei tinha feito R$ 4 mil. Foi aí que decidi parar de vender na praia", contou.

Há ainda mais um trabalho na vida da gaúcha. Ainda na época em que vendia salgados, ela resolveu apostar na carreira como DJ, algo que ela já ensaiava há alguns meses. "Já tinha essa vontade e percebi que poderia conciliar as duas coisas. Aprendi muito, toquei em festivais e até no Uruguai. Hoje vivo de conteúdos adultos e da música. Estou mais feliz, realizada e nunca mais tive que admitir assédio", finalizou.