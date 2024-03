Matteus pede que Davi respeite sisters e ele retruca: 'Ninguém me respeita'

Enquanto esperavam o início da Festa do Líder de quarta-feira (6), Matteus e Davi tiveram uma rápida discussão no Quarto Fada do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi cantava com outros brothers no Quarto Fada e Yasmin, Leidy e Giovanna se mostraram incomodadas.

Na sequência, Matteus disse que o baiano deveria ter respeitado as meninas. "Era só parar, respeitar as gurias".

Davi retrucou. "Ela mandou eu tomar no c* um dia desses. F*da-se elas".

Matteus: "A gente tá num quarto, a gente já brincou bastante... tem que se respeitar"

Davi: "Ninguém me respeita".

Matteus voltou a argumentar. "Não é porque tu é agredido que você tem que agredir de volta. Eu tô falando pro teu bem".

Quem quer respeito tem que dar respeito. Davi

Os dois conversaram depois sobre o desentendimento, já em tom ameno. "Eu não estava te corrigindo, eu estava brincando contigo"

Davi: "Eu sei".

Matteus: "Eu não falei nada por maldade".

"Eu sei. Deixa o pau quebrar... A gente tá aqui pra isso mesmo, pro pau quebrar... O Brasil quer ver isso aí... O pau tem que quebrar e o show tem que continuar, irmão!", respondeu Davi.

