Mariana Goldfarb fala sobre ex abusivo: 'Tortura, tratamento de silêncio'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, desta quarta-feira (06), a apresentadora e modelo Mariana Goldfarb conta que desfez os procedimentos estéticos que tinha no rosto, revela como prefere a masturbação e também fala sobre ter vivido um relacionamento abusivo.

Sem citar nomes, ela conta como foi o processo para superar os traumas causados pelo relacionamento. "Eu sempre soube que tinham coisas erradas [no relacionamento], isso me salvou. Mas eu não entendia direito se era assim", conta.

Você quer crescer, estudar e aquilo vai virando um problema. Aos poucos você vai: 'tudo meu ta errado, eu sou feliz demais'. Os abusos vão escalonando. Existe uma tortura dentro dessa relação, o tratamento de silêncio. É a forma que a pessoa encontra de 'te educar'. Você vai se encolhendo.

Mariana Goldfarb

Ela também conta como percebeu que não gostava mais da sua aparência como estava. "Eu tinha muito preenchimento no rosto. Era horrível, eu pegava voo, não sei o que dava, esse negócio inchava. Era uma coisa tenebrosa, era um monstro".

Mariana fala sobre como prefere a masturbação. "É tão importante a gente se apossar do nosso corpo, porque quando a gente sabe mais do nosso prazer, passa a não aceitar coisas que não nos dão prazer, reconhecer quando é uma violência".

Eu sou lúdica. Tenho tesão em fantasias. Gosto de ler coisas, amo minha imaginação, gosto de imaginar.

