Michel chora ao ver vídeo de Wanessa após expulsão: 'Pessoa sensacional'

Michel, que foi eliminado ontem do BBB 24 (Globo), participou hoje do Café com o Eliminado no Mais Você:

Ele chorou ao ver o vídeo gravado por Wanessa Camargo após ser desclassificada do programa. "Acho que como eu vivi ali dentro, eu sei o que é estar ali e é muito difícil. [...] Wanessa era uma pessoa sensacional, acho que essa era a última coisa que ela queria. Acho que isso deve ter afetado muito ela. Coloquei ela nas minhas orações, espero que ela fique bem o mais rápido possível, se organize. [...] Isso abalou muito a gente."

O professor de geografia assistiu à sua briga com Bin Laden e disse que o músico foi "infantil". "Eu tô impressionado com minha calma ali. É um momento de muita tensão. Naquele momento, ele só queria gritar, não tava a fim de conversar. [...] Foi muito infantil quando ele saiu pela casa gritando. Se quer conversar, vamos sentar ali e conversar como dois adultos."

O agora ex-brother disse que se enganou quanto a Bin Laden tê-lo chamado de "professorzinho" em uma briga — o funkeiro chamou de "professor de história, que inventa história". "Eu sempre perguntava [para os outros]: 'Foi professorzinho?'. [Diziam que] foi, e não foi uma pessoa só que falou. [...] Então, [pensei]: 'Não escutei errado'. Ninguém chegou e falou: 'Michel, não foi [isso].' [...] No nervosismo, a gente fala coisas que não quer. Mas eu não deixei de ter aquele sentimento ruim. Me afetou ali."

Michel também disse que não se lembrava de ter feito a "fofoca" que deu início à briga para Bin. "Além de eu ter TDAH, a gente tá num momento de pressão, de tensão. Eu não lembrava de [ter dito isso] de jeito nenhum. [...] Na minha cabeça, ele conversou no VIP, nem do VIP eu era. Como essa informação chegou até mim? [...] Eu esqueci, mesmo. Não ia caçar uma briga estando errado."

Ele também se emocionou ao ver a ocasião em que chamou a atenção de Davi por dizer "que é homem e não viado" durante uma briga. "Estar aqui falando disso hoje já é uma vitória enorme pra mim. Ter falado em rede nacional que eu quero casar, que tenho um homem ao meu lado... Eu venci. [...] Eu nunca tive raiva do Davi, ele só me irritava porque tem uma personalidade muito forte. Era só questão de jogo. Ele era meu adversário e mais nada. Tentei dar esse toque pra ele, espero que ele tenha escutado e tenha servido de lição para outras pessoas."