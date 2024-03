Lucas brinca com Pitel e cita intenções: 'Tenho que parar de te dar moral'

Lucas conversou com Pitel hoje (6) sobre as companhias da alagoana no BBB 24 (Globo) e brincou que vai "parar de dar moral a ela".

O que aconteceu

Enquanto Pitel preparava a comida, Lucas analisou a sister: "Você é uma das pessoas da casa que menos consegue ficar sozinha. Sempre que você tá parada em algum lugar, alguém chega perto de você".

Pitel riu, e Lucas continuou: "Tenho que parar de te dar moral..."

"É só parar... Aí, se você quer parar ou se você consegue, é uma questão sua. Já sai da minha alçada", disparou Pitel.

"Nossa minha parceira", rebateu Lucas. "Você fez um combo de bancar a desapegada, 'só parar', 'não me importo, tô nem aí, o combo do 'duvido você conseguir'".

"Quem tá falando isso é você não sou eu", diz Pitel. "Vou falar uma frase que eu acho que veio da sua boca: Sou responsável pelo que eu falo, o que você interpreta aí é seu".

"Mas todo mundo tem intenções", respondeu Lucas.

Mais cedo, no Raio-X, Lucas confessou que sua maior dificuldade no BBB é a saudades e citou a esposa. "Hoje, para mim, uma das situações mais difíceis é a saudade da família, da minha esposa, do olhar, da voz dela", disse.

