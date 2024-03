Lata de leite condensado na air fryer? Pode até dar certo, mas é arriscado

Que a fritadeira elétrica é uma mão na roda na cozinha, ninguém discute. Entretanto, explorar a versatilidade do eletrodoméstico é um risco, por mais prática que a experiência pareça.

Cozinhar uma lata de leite condensado, por exemplo, dica que pipocou nas redes sociais nos últimos dias, pode ser uma bombinha prestes a explodir. Literalmente. Por isso, é importante pensar bem se vale a pena seguir as trends.

Pode ser que dê muito certo, como aconteceu com a chef Ana Cláudia Prado, a responsável pelo viral que ensina pessoas a prepararem o doce de leite.

Mas pode dar muito errado, como aconteceu com a empresária Vanessa Rossi Pires, de Campinas.

Fã de doce de leite, Vanessa conta que sempre cozinha leite condensado na panela de pressão, técnica conhecida desde os tempos de nossas avós. Ela considerou a ideia da air fryer prática e até menos perigosa que o método da pressão.

Pesquisei no Google se poderia colocar a lata e várias resenhas diziam que sim. Não pensei duas vezes para fazer , comenta.

Na sua casa, a air fryer é um eletrodoméstico que ajuda bastante no dia a dia, para preparar nuggets, legumes e hambúrgueres. Por isso, foi um susto quando ouviu o forte barulho na cozinha, ao tentar repetir a trend do cozimento de leite condensado.

"Coloquei a 180 ºC, pelo tempo que vi no Instagram - 30 minutos. Liguei tudo certinho, conforme indicações e fui tomar banho. Meu filho estava na sala. Com uns 15 minutos, ouvi um estouro. Meu filho correu dizendo que estava tudo pelo chão. Quando vi, o cesto estava caído, todo desmontado; o doce todo espalhado. A lata abriu a tampa, mesmo estando enrolada no papel-alumínio, conforme orientação do vídeo que segui. Ainda bem que não havia ninguém na cozinha no momento!", comenta.

O jornalista e youtuber Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo, é conhecido por explicar como tudo funciona aos seus mais de 18,5 milhões de seguidores - inclusive, já desmontou uma fritadeira elétrica em seu canal. Para ele, alguns fatores podem determinar porque a técnica funciona para alguns e provoca acidentes com outros.

Estas latas não são de alumínio; são de aço. São raríssimas as latas de alumínio no Brasil, já que é um material caro. E é um grande risco colocar uma lata de leite condensado em ambiente a mais de 100 ºC, como na air fryer. A água que está dentro da lata vai querer evaporar. Ao formar pressão dentro da lata, pode explodir dentro da air fryer ou no momento que for aberta, pois está muito quente, com muito vapor, na parte interna , explica.

Ocorrências desastrosas podem não ser registradas todas as vezes porque são situações diferentes, conforme explica Iberê. "Você pode não ter tanta temperatura no eletrodoméstico, pode ter marcas de leite condensado diferentes, pode ter latas de espessuras que têm resistência diferentes, enfim, nunca vai dar para saber se vai acontecer um acidente, ou não. O ideal é não fazer", pontua.

Mesmo a técnica de cozinhar a lata de leite condensado na panela de pressão é arriscada, segundo Iberê. "É um pouco mais segura, desde que abra a panela horas e horas depois ou mesmo no dia seguinte, para já ter resfriado", diz.

Qual é o grande perigo, então?

"A lata pode querer explodir enquanto está na panela e só não explode por causa da pressão da panela, ou seja, a panela faz pressão em cima da lata, no momento da fervura", diz. Se abrir a panela logo na sequência, um acidente pode ocorrer em seguida, já que é eliminada a pressão da panela. "Volta a ficar pressão ambiente e essa a diferença de pressão entre a lata e ambiente fica grande, levando a lata a explodir", detalha.

Jacques Krause, diretor de Produtos e Comércio Exterior da Mondial, uma das marcas que fabrica o equipamento, explica que o funcionamento de uma air fryer envolve um sistema que aquece e circula o ar no interior do eletrodoméstico.

"O ar superquente envolve o alimento, aquece-o internamente e cozinha-o, sem a necessidade de usar óleo. O resultado são alimentos crocantes e preparados de forma mais saudável. A partir desse processo é que vem o nome 'fritadeira sem óleo'", diz ele, que frisa: o aparelho não é indicado para qualquer alimento enlatado ou que necessite ficar submerso em água para o cozimento.

O que deve ser evitado na air fryer

De acordo com Flamarion Pirtouscheg, gerente de categoria da Electrolux no Brasil, além de enlatados, que não têm espaço suficiente para se expandir com o calor, oferecendo o risco de explosão, há outras preparações que devem ser evitadas numa fritadeira elétrica: