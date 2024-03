Kéfera se elogia ao posar de barriga de fora: 'Autoestima de homem hétero'

Kéfera, 31, se elogiou ao posar em um vídeo em que aparece de barriga de fora e fala sobre sua autoestima. A atriz compartilhou a gravação em uma rede social nesta quarta-feira (6).

O que aconteceu

Em um vídeo divulgado no Instagram, a atriz aparece posando para a câmera e se elogia. "O que é esse monumento? Agora eu te pergunto. Gata, gente boa, fina, elegante, cheirosa, bem-sucedida e rata de academia. Quer mais o que na sua vida?", questiona ela.

Na legenda do post na rede social, ela fez uma reflexão sobre a beleza dela. "Estou com a autoestima de um homem hétero hoje", comentou.

Ela ainda apareceu nos stories do seu perfil no Instagram para falar mais uma vez sobre o assunto. "Hoje eu estou insuportável, galera. Na boa, a autoestima hoje está insuportável. Estou avisando já! Quer me xingar? Aproveita para me xingar hoje, porque hoje o inimigo não chega até mim. É isso aí!".