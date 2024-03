Katy Perry e Orlando Bloom dão vozes a personagens de especial da Peppa Pig

Colaboração para Splash, no Rio

A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom, um dos casais mais queridos do mundo, emprestaram suas vozes para a animação Peppa Pig, e uma amostra desse resultado já pode ser vista.

A empresa Hasbro lançou o trailer de "Peppa Pig Wedding Special" (especial de casamento da Peppa Pig), que será exibido em três partes, de 25 a 28 de março, na "Peppa Pig Wedding Week" (semana de casamento da Peppa Pig), da Nickelodeon, nos EUA. Em comemoração ao 20º aniversário da personagem, esses novos episódios fazem parta da 10ª temporada da animação.

Assista ao trailer, em inglês, de "Peppa Pig Wedding Special"

Orlando Bloom dubla Mr. Raccoon no especial de casamento da Peppa Imagem: Bianca Nicdao/Divulgação Hasbro

No especial, Mr. Bull e Mrs. Cow surpreendem a todos com o anúncio do casamento. Juntando-se à família Peppa Pig, como personagens convidados e dubladores da série, estão a costureira Ms. Leopard (dublada por Katy Perry) e o joalheiro Mr. Racoon (Orlando Bloom).

Peppa é tão identificável e calorosa, e suas histórias ensinam tantas lições de bons valores e integridade que estou servindo como modelo para minha filha. Como eu poderia dizer não? Peppa é um ícone, e pensei que deveria dar aos meus KatyCats a colaboração que eles estão pedindo! Além disso, tudo o que me deixa bem com minha filha é o que eu gosto hoje em dia! Katy Perry

Cena do especial de 20 anos de Peppa Pig; Katy Perry dublou a personagem Ms. Leopard (senhorita Leopardo) e Orlando Bloom, Mr. Racoon (senhor Guaxinim) Imagem: Divulgação Hesbro

Já Orlando Bloom destacou o amor de sua filha por Peppa.

O fato de eu ser o Sr. Raccoon e poder correr pela cozinha fingindo ser o Sr. Raccoon enquanto ela estiver assistindo, ela vai ficar muito feliz. Orlando Bloom

Peppa Pig é uma série de animação pré-escolar britânica que está no ar há 20 anos. Tem nove temporadas e é exibida em mais de 180 países.

Cena do especial da Peppa Pig com a participação de Orlando Bloom na dublagem de Mr. Racoon (senhor Guaxinim) Imagem: Divulgação Hasbro

A série segue Peppa Pig, uma porquinha atrevida que mora com sua família — o irmão mais novo, George, a mamãe Pig e o papai Pig —, além de sua diversificada comunidade de amigos.

A cantora Katy Perry é uma das atrações confirmadas para o Rock in Rio 2024. Ela se apresenta no dia 20 de setembro, como atração principal do dia dedicado a mulheres.