'Rust': armeira é condenada por homicídio culposo após morte em set

Um júri do Novo México, nos Estados Unidos, considerou nesta quarta-feira (6) a armeira de "Rust", Hannah Gutierrez, culpada de homicídio culposo, encerrando o julgamento do primeiro disparo fatal em um set de Hollywood em quase 30 anos.

Dez dias de depoimentos se concentraram em tentar determinar se a jovem e relativamente inexperiente armeira colocou a equipe e o elenco em risco ao manusear e supervisionar armas de fogo na produção de baixo orçamento no Novo México.

A juíza Mary Marlowe Sommer ordenou que Gutierrez fosse imediatamente detida. Ela pode pegar até 18 meses em uma prisão estadual. Os jurados, que chegaram a sua decisão em apenas 3 horas, inocentaram Gutierrez em uma segunda acusação, de adulteração de evidências.

Pouco depois do almoço, em 21 de outubro de 2021, Gutierrez carregou por engano uma bala de verdade em uma reprodução de um revólver Colt. 45 que o ator Alec Baldwin estava usando em um set de filmagem nos arredores de Santa Fé.

Baldwin engatilhou a arma, mirou-a para a câmera e a arma disparou uma bala de verdade que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e feriu o diretor Joel Souza. Baldwin nega ter puxado o gatilho. Seu próprio julgamento por homicídio culposo está marcado para 10 de julho.

"Este caso é sobre falhas de segurança constantes e intermináveis que resultaram na morte de um ser humano e quase mataram outro", disse a procuradora especial do Estado do Novo México, Kari Morrissey, em seus argumentos finais.

O advogado de Gutierrez, Jason Bowles, afirmou que a produtora do filme tentou cortar custos ao empregá-la tanto como armeira quanto como assistente de acessórios no filme de faroeste cheio de armas.

Durante o julgamento, o especialista em segurança de armas de fogo em sets de filmagem Bryan Carpenter deu depoimento dizendo que mais armeiros eram necessários no set.

A agência de segurança trabalhista do Novo México multou a empresa Rust Media Productions em 2022 com a maior multa possível por ignorar orientações de segurança de armas de fogo da indústria.

O advogado Bowles disse que sua cliente, como uma das pessoas menos experientes e poderosas do set, estava levando a culpa. "Você tem uma pessoa conveniente para por a culpa, um bode expiatório conveniente", disse Bowles.

Roleta Russa

Durante o julgamento, testemunhas como o diretor Souza e o assistente de diretor Dave Halls disseram que era impossível imaginar que munições verdadeiras possam ter se misturado com as falsas durante a produção.

Ao longo do julgamento, um detetive de Santa Fé mencionou "evidências circunstanciais" de que Gutierrez, sem saber, levou balas verdadeiras ao set de "Rust" de uma produção anterior em uma caixa de papelão branca.

Morrissey mostrou aos jurados fotos tiradas até 10 dias antes do disparo mostrando uma bala de verdade em uma caixa e uma no coldre de Baldwin.

"É uma montanha de evidências circunstanciais", disse Morrissey. "Foi um jogo de roleta russa todas as vezes que um ator portava uma arma carregada com balas falsas".

Bowles disse repetidas vezes que o responsável pelos acessórios, Seth Kenney, que não foi indiciado, foi a fonte das munições verdadeiras. Ele disse que Kenney, consultor de armas em filmes como "Man Down: O Terror da Guerra" e fornecedor de adereços em "The Walking Dead", não foi revistado até um mês depois do disparo, permitindo que ele potencialmente se livrasse de evidências no seu escritório em Albuquerque.

Meia dúzia de membros da equipe de "Rust"? chamados pelos procuradores deram depoimento de que reuniões de segurança foram puladas e que Gutierrez às vezes não checava se as armas estavam carregadas e que Baldwin quebrou regras básicas de segurança de armas de fogo.

(Reportagem de Andrew Hay)