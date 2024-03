Idols também são fãs: conheça os artistas preferidos de outros idols

Nessas últimas semanas, com os vários shows da Taylor Swift pela Ásia e Oceania, vimos muitos idols postando ingressos, pulseiras e até mesmo fotos com a própria. No fim do dia, idols são gente como a gente e também têm seus artistas preferidos.

Mais momentos de Lisa chegando/deixando a área VIP do show da Taylor Swift em Singapura.#LISA #BLACKPINK pic.twitter.com/OkN1fcnM0c -- BLACKPINK BRASIL (@BLACKPINKBRASIL) March 3, 2024

Ser fã nos dá uma noção muito importante de comunidade, tanto para o bem quanto para o mal, e compartilhar esses momentos com outras pessoas é parte importante desse processo. Por isso, ver os idols se divertindo em shows e comentando sobre suas preferências em shows de variedades nos aproxima muito deles.

Foi pensando nesse afeto compartilhado que Splash trouxe uma lista com idols sendo "stans". O termo stan é muito usado dentro do universo de fãs de pop e k-pop — inicialmente tinha um sentido pejorativo por causa da música do Eminem, era o stupid fan, algo como o fã estúpido. Atualmente foi ressignificado e significa ser muito fã de algo.

Hoshi (Seventeen) e Shinee

Muitos idols são shawols, fãs da Shinee, um dos grupos com maior impacto musical da indústria. Poucos, no entanto, são tão vocalmente fãs deles quanto Kwon Hoshi do Seventeen. Ele já foi a muitos shows e comenta frequentemente que é fã demais deles. Abaixo vemos ele em um show, gente como a gente tirando foto com lightstick, todo feliz.

cuteeee The Fabulous cast sat next to Hoshi at SHINee concert you can see Chae Soobin, Park Heejung and Lee Sangun on this fancam! #MINHO #?? #SHINee pic.twitter.com/jUwZGtyiRq -- Minhoyaa ~ stay for a night (@mingblinger) June 27, 2023

Hyein (NewJeans) e BTS

Outro grupo seminal para o K-pop, principalmente para as novas gerações, é o BTS. E a maknae das NewJeans já é conhecida por ter uma espécie de "altar" em casa para eles. Muito army mesmo, cheia de fotos, pôsteres e discos no quarto.

Hyein has a whole shrine dedicated to BTS She's like me fr pic.twitter.com/e0hN1MuqFF -- ~mental health break~ ? (@_taecutie_) October 15, 2022

Bambam e Taeyeon (Girl's Generation)

Bambam é um case muito grande de sucesso, pois ele sempre foi muito fã, desde criança, das Girl's Generation, e depois de ter se tornado idol no GOT7, conheceu ela (e ficou muito nervoso). Anos depois ela foi convidada do programa dele, o "Bam's house". Sucesso demais migrar de fã para amigo!

Soobin (TXT) e Kara

Não existe nenhum idol que seja maior Kamilia, fã do girl group Kara, do que Choi Soobin. Ele inclusive já contou em live que comprou mais de dez cópias do mesmo álbum e foi a fansign delas. Adoramos a dedicação, característica básica do fã dedicado.

FOFO! Mostrando ser um Kamilia, o Soobin do TXT revelou ter comprado 10 álbuns do KARA na época de estudante. Ele economizava dinheiro só para comprar e era divertido.



Um membro do TXT revelou que quando ele conheceu o KARA, ele chorou por 2 horas.



©? 19304s / 304verse pic.twitter.com/VBj7UFUr4t -- Girlgroups Brasil (@GirlgroupsBR) December 5, 2022

Hanbin (ZB1) e NCT

Sung Hanbin debutou faz menos de um ano e já teve a enorme felicidade de encontrar, entrevistar e tirar fotos com idols que sempre o inspiraram: Jaehyun e Taeyong da NCT 127. Durante a participação dele no Boys Planet e em lives e entrevistas, ele sempre se mostrou bastante Nctzen e confessou ter ficado nervoso ao lado dos artistas. Fofo demais.

HANBIN GIVING A ROSE TO TAEYONG pic.twitter.com/tTxuT0oGIa -- ?? (@haobinsplanet) February 29, 2024

Seungkwan (Seventeen) e Wonder Girls

Boo e Hoshi já discutiram algumas vezes para provar quem é mais fã: Boo com Wonder Girls ou Hoshi com Shinee. Ele sabe todas as letras das músicas, coreografias, já teve oportunidade de falar para Sohee em um programa de variedades que sempre amou muito o grupo e, claramente, ninguém terá sucesso em tentar diminuir o amor ele por elas. Abaixo ele fazendo todo mundo dançar a icônica "Nobody":

Boo seungkwan Gg stan raiz fazendo todos dançar nobody das rainhas Wonder Girls.pic.twitter.com/45tbC2TIHO -- venteen¹³? DANDELION (@b0okwan_) January 15, 2022

Ryujin (Itzy) e GOT7

Um outro case de extremo sucesso foi o da Ryujin, que mentiu para os pais que iria ver um filme com amigos, mas na verdade foi ao fansign de aniversário do grupo GOT7 (sim o do Bambam). E a história só melhora, pois foi nesse fansign que um olheiro chamou ela para ser trainee. Ou seja, ser ahgase fez Ryujin virar idol.

[TRAD] 09.06.2023 --Pega no Pulo!



Ryujin contou ao seus pais que iria assistir a um filme com um(a) amigo(a), mas na verdade ela tinha ido ao fanmeeting do got7.#RYUJIN #?? #ITZY #?? @ITZYofficial

pic.twitter.com/JnMOORAKeE -- Ryujin Brasil (@RyujinBR) June 9, 2023

Rei (Ive) e Joy (Red Velvet)

É muito comum os artistas de k-pop não seguirem idols que não sejam do próprio grupo, seja por protocolo das empresas para evitar rumores, ou decisão dos próprios artistas. No entanto, nada nem ninguém vai fazer alguém que é muito fã não seguir de volta seu idol. E foi exatamente isso que Rei fez. Ela já havia comentado que Joy sempre foi inspiração para a carreira dela e depois que elas finalmente se conheceram, ela realizou um sonho.

REI (IVE) seguiu de volta a Joy (Red Velvet) em seu Instagram oficial!



Rei revelou anteriormente que a Joy foi a sua grande inspiração para se tornar uma idol de Kpop! Ela é a única pessoa seguida pela Rei que não tem ligação com o IVE.



cr. ive_brazil pic.twitter.com/h4v4HvN099 -- Girlgroups Brasil (@GirlgroupsBR) December 5, 2023

Taeyang (SF9) e Kai (EXO)

Outro fã que teve muito sucesso, pois não só tirou fotos como dançou junto com seu idol, é o Taeyang do grupo SF9. Toda e qualquer oportunidade que ele tem, ele reitera que sempre se inspirou muito no Kai da EXO. A forma de dançar, o estilo de performance e visuais, tudo isso inspirou ele a ser um idol melhor.

NO BUT I NEED BEHIND THE SCENES OF THIS MEET UP cause im so happy for Taeyang hes like the biggest Exol and Kai fan & he finally met him pic.twitter.com/VSoN1RV6Fe -- Lala ? (@Lalaaleanaa) July 10, 2022

Todos os idols Bruno Mars e Justin Bieber

É impossível deixar de fora da lista os dois artistas que mais possuem fãs no Universo idols na Coreia do Sul: Bruno Mars e Justin Bieber, principalmente entre a terceira e quarta geração. O show do Bruno Mars no país foi praticamente um enorme meet & greet entre idols de várias empresas e grupos diferentes. Nem as premiações de fim de ano reuniram tantos idols quanto o show dele.