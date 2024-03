Helena dá tapa na cara de Marcos em 'Elas por Elas'

No capítulo de quinta (07), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Helena (Isabel Teixeira) dá um tapa na cara de Marcos (Luan Argollo).

Tudo começa quando a vilã recebe a visita dos dois filhos na clínica onde está internada. "Oi, mamãe", diz o herdeiro de Bruno (Luan Argollo). "Quer me matar de susto?", pergunta Helena.

Enquanto Giovanni (Filipe Bragança) está falando com a médica, Marcos aproveita para colocar a mãe biológica contra a parede. "Me conta do rolo de vocês. Você engravidou dele pra tirar o Jonas da Adriana ou ele não quis me assumir e você usou o Jonas?", questiona.

A filha de Sérgio (Marcos Caruso) detona Bruno para o filho. "Por que tanto interesse no seu paizinho? Por ele você nem tinha nascido. O Bruno queria que eu abortasse. Depois que disse que ia falar que o filho era do Jonas, ele passou a me chantagear. Seu pai sempre foi um cretino", revela.

O sobrinho de Natália (Mariana Santos) provoca a mãe. "Nossa. Que genética boa a minha. Sou filho da Helena e do Bruno. Um cretino e uma infeliz doidona, sem coração", fala.

Depois disso, Helena dá um tapa na cara de Marcos. "O que foi isso?", se espanta Giovanni ao chegar e presenciar a cena.

Mãe e filho continuam trocando farpas. "A mamãe demonstrando o afeto dela por mim", responde o jovem. "Ele me provocou, Giovanni. Eu não estou bem, não estou em condições", mente a malvada.

Marcos deixa a clínica indignado. "Pra mim deu. "Não sabe nem fingir que chora!", grita ele.

Helena (Isabel Teixeira), Giovanni (Filipe Bragança) e Marcos (Luan Argollo) em cena de 'Elas por Elas' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.