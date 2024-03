Gracyanne diz que foi enganada por ex-empresário: 'Me roubou tanto'

Gracyanne Barbosa afirmou que foi roubada por seu ex-empresário.

A influenciadora fitness afirmou que as dívidas de Belo estão relacionadas a esse suposto roubo. "Só tive dois empresários na vida. Um deles era meu amigo, tinha feito vários trabalhos e eu confiava muito nele e na mulher dele... E ele me roubou tanto! Sabem esses valores que vocês veem aí que o Belo deve... É tipo um valor desses. Mas Deus é justo, tenho certeza que vou receber no momento certo", disse, sem citar nomes, em um vídeo publicado no Instagram.

Ela conta que agora ela é a responsável por avaliar e fechar contratos. "Antes as coisas chegavam mais mastigadinhas pra mim, tinha assistência jurídica, hoje eu faço tudo. Vocês sabem que estudei Direito e vou nas reuniões, participo de cada detalhe, então, a demanda é muito maior. Bom, é melhor porque faço coisas em que realmente acredito", falou.

Gracyanne disse ainda que a pessoa em questão "quase destruiu seus sonhos". "Fico pensando em como uma pessoa dessas coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Que exemplo dá para os filhos...", completou.

Splash tenta contato com a defesa de José Ronaldo Cardoso Sousa, um dos ex-empresários de Belo que já esteve associado a ações judiciais que envolvem o cantor. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.