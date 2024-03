Ex-BBB Caio Afiune diz que era alvo de piadas por ginecomastia: 'Peitinho'

Caio Afiune, ex-participante do BBB 21 (TV Globo), disse que era alvo de piadas antes da cirurgia para reduzir as mamas.

O que aconteceu

Caio disse que antes era alvo de chacota devido à ginecomastia - hipertrofia do tecido glandular mamário em homens. "As pessoas colocavam apelido que eu tinha peitinho. Hoje recebo muito elogios, gostei demais do resultado", justificou em entrevista ao Gshow.

O ex-BBB contou que reduziu as mamas há cerca de um mês. "Tinha vontade de tirar essa gordura do peito há tempos e não me sentia bem de camiseta apertada, que marcava, ou sem camisa na praia ou piscina."

Ele aproveitou a oportunidade para também realizar uma lipo LAD. "Mexia com meu ego e me deixava com vergonha. Melhorou em 100% minha autoestima. Um médico me orientou que seria harmônico se eu fizesse a lipo LAD e optei pelas duas cirurgias".

O ex-BBB afirmou que a cirurgia teve impactos positivos até em sua vida sexual. "Melhora tudo. A autoconfiança, saúde mental. Quando as coisas estão boas, tudo flui de forma mais saudável e gostosa. Isso foi para me deixar melhor fisicamente e mentalmente".