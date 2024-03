Durante festa, casa do BBB 24 vai para o Tá com Nada após punição de sister

Durante a Festa do Líder de Lucas Henrique no BBB 24 (Globo), Fernanda perdeu 50 estalecas e levou a casa para o "Tá com Nada".

O que aconteceu

Enquanto os brothers e sisters curtiam a festa, a confeiteira tomou uma punição, por entrar na casa segurando uma taça da festa - o que não é permitido.

Fernanda perdeu 50 estalecas.

Com isso, a casa estourou o "Vacilômetro" e todos foram para o "Tá com Nada".

A punição coletiva apareceu nos telões da área externa.

Os participantes riram do acontecido e começaram a especular quanto tempo durará.

No "Tá com Nada", toda a casa fica na Xepa, com opções limitadas de comida.

ATENÇÃO Após Fernanda perder 50 estalecas, os brothers estão no Tá Com Nada! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RPI20F7D2Y -- Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024



