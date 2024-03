Ex-dominatrix ameaça expor fotos íntimas de Príncipe Harry no OnlyFans

Carrie Royale, 52, está ameaçando publicar fotos inéditas do Príncipe Harry nu em seu perfil no OnlyFans.

O que aconteceu

Carrie disse ter imagens nunca divulgadas de Harry. Ela, que trabalhava como dominatrix e agora lidera uma produtora de filmes, teria participado de uma "festa" que aconteceu na suíte do hotel onde o príncipe estava hospedado em Las Vegas, em 2012. "Tenho umas fotos legais dele pelado", afirmou a profissional para o portal de notícias britânico The Sun.

A empresária conta que beijou Harry após ter sido convidada para se juntar a outras strippers e convidados no local. Harry, que na época tinha 27 anos, havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas e chegou a jogar "strip bilhar", brincadeira na qual os participantes devem tirar uma peça de roupa a cada perda.

Fotos de Harry nu após esse evento em Las Vegas já foram divulgadas anteriormente. E Carrie não só garante ter mais registros semelhantes, como ameaçou colocá-las em seu perfil no OnlyFans. "Essas imagens nunca vieram a público. Tenho fotos dele na piscina antes dessa noite e fotos de Harry pelado. As pessoas vão ficar chocadas com elas".

Carrie diz que decidiu expor Harry após o príncipe não tê-la citado em sua autobiografia. "Nunca publiquei essas fotos por respeito. Mas agora não importa, ele é um idiota".

"Estou um pouco irritada por ter sido apagada do livro dele. Quer dizer... Uau. Ele deixou muitas coisas daquela noite de fora. Estou surpresa que lembre o nome de alguém, porque ele estava bastante bêbado. Mas ele poderia ter falado sobre as coisas que aconteceram entre nós".

A empresária ainda culpa Meghan Markle, com quem Harry é casado. "Ele era tão louco, divertido e espontâneo. Para onde isso foi? Acho que Meghan sugou a vitalidade dele. Ele é definitivamente sem graça e ela é quem manda, com certeza".