Discurso de Tadeu vem para confundir e tirar certeza de prêmio para Davi

Michel, 33, foi eliminado do BBB 24 (Globo) na noite de terça-feira (5), garantindo a permanência de Davi, 21, e Alane, 24, na casa. Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt, 49, manteve até o fim o suspense sobre qual dos dois mais votados - Davi ou Michel - seria o escolhido para deixar o reality.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, elogiou a forma como Schmidt conduziu o anúncio da saída de Michel. "O discurso do Tadeu deu um nó na cabeça de muitos ali na casa. Ele deu uma confundida e tirou um pouco do sentimento de que Davi é o campeão para quem está dentro da casa - porque eles já têm essa visão."

Na visão de Leão Lobo, as palavras do ex-Fantástico serviram como um alerta para todo o elenco. "O discurso dele foi para o Davi, para o Michel e principalmente para os outros da casa. Quando ele falou [metaforicamente] sobre rotular gavetas, alguém ali sacou que ele se referia ao Davi - a quem rotularam como vilão, mas não é bem assim."

Para Dieguinho, trata-se de uma injeção de ânimo naqueles que já davam o prêmio final por perdido. "A ideia é impedir que eles tenham a leitura de que o jogo já está na mão de alguém. Isso mostra que a direção está preocupada [em evitar] que o jogo fique previsível demais e ninguém mais queira jogar, se posicionar, porque acha que o prêmio já é do Davi."

Tiago Leifert, 43, afirmou em entrevista ao podcast Achismo que considera estar na hora de a Globo repensar o Camarote no BBB. Ele ponderou que a emissora precisa avaliar a participação dessas personalidades, porque eles tendem a desistir no decorrer do jogo.

Dieguinho Schueng concorda que o confinamento do reality show precisa o quanto antes voltar a ser formado apenas de anônimos. "Não precisa mais de Camarote, e o BBB deste ano está provando isso. Para o ano que vem, espero que o elenco volte a ser 100% de anônimos. No caso do BBB, tem funcionado bem. É só acertar no perfil dos participantes que dá sucesso."

