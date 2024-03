Dieguinho: BBB 24 prova que Globo precisa acabar com Camarotes no reality

Tiago Leifert, 43, afirmou em entrevista ao podcast Achismo que considera estar na hora de a Globo repensar o Camarote no BBB. Ele ponderou que a emissora precisa avaliar a participação dessas personalidades, porque eles tendem a desistir no decorrer do jogo.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, concorda em gênero, número e grau com a opinião de Leifert. "Esses seis Camarotes foram péssimos! Deveriam pensar melhor se deve ter Camarote ou não no próximo BBB, porque fica uma divisão de classes, uma coisa ruim, já de cara. Parece que são um monte de necessitados [de um lado] e os ricos [de outro]. Para quê?"

Para Leão, o grande erro dos famosos que vão ao BBB é se colocarem em um patamar acima dos anônimos da casa. "Se entrassem e soubessem que estão jogando, como qualquer outro, aí tudo bem. [Mas] eles se posicionam especiais, quando não são! Ali dentro do jogo, todos são [simples] jogadores."

Dieguinho Schueng concorda que o confinamento do reality show precisa o quanto antes voltar a ser formado apenas de anônimos. "Não precisa mais de Camarote, e o BBB deste ano está provando isso. Para o ano que vem, espero que o elenco volte a ser 100% de anônimos. No caso do BBB, tem funcionado bem. É só acertar no perfil dos participantes que dá sucesso."

Discurso de Tadeu vem para confundir e tirar certeza de prêmio para Davi

Michel, 33, foi eliminado do BBB 24 (Globo) na noite de terça-feira (5), garantindo a permanência de Davi, 21, e Alane, 24, na casa. Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt, 49, manteve até o fim o suspense sobre qual dos dois mais votados - Davi ou Michel - seria o escolhido para deixar o reality.

Dieguinho Schueng elogiou a forma como Schmidt conduziu o anúncio da saída de Michel. "O discurso do Tadeu deu um nó na cabeça de muitos ali na casa. Ele deu uma confundida e tirou um pouco do sentimento de que Davi é o campeão para quem está dentro da casa - porque eles já têm essa visão."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

