Dado Dolabella ainda não reencontrou Wanessa: 'Respeitando um pedido'

Dado Dolabella, 47, em entrevista ao podcast zonaV:

O ator ainda não reencontrou Wanessa Camargo após desclassificação do BBB 24. "Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande".

Dado revelou que foi um pedido da equipe de Wanessa. "E eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro. E o futuro a Deus pertence".

O artista ainda relembrou a acusação de agressão que voltou à tona durante o reality. "Surgiram muitos oportunistas levantando coisas, mentira do meu passado, que fui absolvido em 2016. Uma mentira contada 20 vezes se torna verdade".