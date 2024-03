Conheça a minissaia de apenas 22 cm que conquistou famosas; saiba o valor

Uma minissaia de apenas 22 centímetros de comprimento virou a queridinha das famosas. Pelo menos entre as brasileiras que compareceram no último dia de desfiles da Semana de Moda em Paris.

O que aconteceu

As influenciadoras Bianca Andrade, 29, e Malu Borges, 26, e a modelo Kelly Piquet, 35, elegeram uma microssaia para comparecerem ao desfile da Miu Miu nesta terça-feira (5) na capital francesa.

O modelo eleito por Bianca Andrade e Malu Borges é feita em lã, em azul-marinho. Já a modelo Kelly Piquet preferiu uma minissaia preta, de nylon, com babados e rendas.

No Brasil, a peça da Miu Miu usada pelas influenciadoras sai pela bagatela de R$ 8.000. Já o modelo de Piquet ainda não está à venda no país, mas, no e-commerce europeu da marca, é possível tê-la por 2.650 euros (mais de R$ 14 mil na cotação atual).

Imagem: Getty Images e Reprodução/Instagram