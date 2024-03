Com 'Maestro', Bradley Cooper segue busca desesperada por reconhecimento

Ao dirigir, atuar e roteirizar "Maestro", Bradley Cooper segue sua "buscar desesperada" por reconhecimento dentro da indústria cinematográfica. A análise é dos colunistas de Splash Flávia Guerra e Roberto Sadovski sobre o filme sete vezes indicado ao Oscar 2024.

O que aconteceu

"Maestro" é um filme muito calculado, segundo Sadavoski. "Não tem nada absolutamente certo e errado com Maestro. É um filme muito calculadinho que não consigo me conectar. Olho para o Bradley Cooper, acho ele um bom ator, não tem nada para provar para ninguém, mas parece que ele quer ser muito reconhecido artisticamente de alguma forma, e ele achou que 'Maestro' seria o filme que a indústria iria se mobilizar em torno dele".

Atuação de Cooper pareceu mais um "cosplay", opinou Guerra. "Esse filme foi todo pensando. O Bradley me parece aquele bom aluno americano que quer apresentar o melhor trabalho e [entrega] uma peça do colegial, que ele está muito tentando ser aquele personagem, [mas] parece um cosplay. A atuação não é sobre isso, você não precisa ter a voz anasalada do Leonard Bernstein para me passar a humanidade dele. Você não precisa ser igual o cara".

Roberto Sadovski também disse que o filme deixou a Carey Mulligan um pouco de lado, embora ela seja "o grande coração do filme". "Mas o filme não anda, é muito convencional, careta", completou.

