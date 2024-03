Camomila clareia fios? Hortelã acalma acne? Os mitos e verdades dos chás

Os chás, além de seu uso habitual, para beber, podem ser aplicados na pele e entregar benefícios estéticos e de saúde, inclusive com indicação médica. A indústria cosmética os utiliza sob a forma de extratos (muito mais concentrados do que os chás feitos em casa), em cremes, xampus e condicionadores.

Como eles são

Os extratos botânicos são usados há tempos. Atualmente, marcas consagradas apostam ainda mais em tratamentos com esses ativos, proporcionando um protocolo mais natural.

São indicados, principalmente, para pessoas com a pele sensível, que não conseguem utilizar outros ativos. Na forma caseira, é possível prepará-los e aplicá-los frios sobre a pele ou o cabelo.

Os chás têm propriedades antioxidantes, equilibrantes e energizantes. Em casos de acne, podem ajudar a acalmar a pele. Além disso, existem ervas e raízes que também contribuem para o rejuvenescimento superficial, já que eles não conseguem atuar nas células, profundamente. Vale dizer que a receita caseira é mais branda do que os produtos fabricados com óleos essenciais, por exemplo.

Confira, a seguir, quando e como os chás podem ajudar na rotina de cuidado com a pele e o cabelo.

Chá de camomila pode clarear o cabelo?

DEPENDE. Tal característica ocorre apenas em pessoas com fios previamente loiros. Usando o chá concentrado nas mechas, é possível sentir o tom mais iluminado, com leve clareamento e mais brilho. Ele não consegue, entretanto, clarear um cabelo preto ou ruivo.

Chá de camomila pode acalmar a pele?

VERDADE. A camomila é um chá muito popular no Brasil. Em diversas ocasiões, essa simpática flor é indicada para "acalmar os nervos". Para a pele, suas compressas em temperatura ambiente também aliviam o desconforto, principalmente após um dia em que você abusou da maquiagem ou ficou exposta ao sol por mais tempo do que o recomendado. Para o uso caseiro, use o sachê do chá de camomila, após a infusão e em temperatura ambiente, direto na pele. Ele funciona, inclusive, como calmante de áreas específicas, como para minimizar olheiras.

É possível usar chá de alecrim para diminuir a caspa?

EM PARTES. O alecrim é uma erva aromática comum na região do Mediterrâneo. O arbusto de cheiro forte tem uma importante propriedade antisséptica. Se a pessoa que deseja diminuir a caspa usar produtos adequados ao seu tipo de cabelo, não aplicar condicionador ou leave-in na raiz e não dormir com os fios molhados, pode usar o chá de alecrim como coadjuvante na limpeza do couro cabeludo. Com isso, minimiza a caspa e fortalece o bulbo capilar.

Chá de lavanda melhora a pele desidratada?

MITO. As flores de lavanda contêm óleos essenciais, os verdadeiros responsáveis pela hidratação da pele. Nesse caso, o chá por si só não consegue entregar o benefício. Uma informação importante: o uso do óleo essencial precisa ser feito de acordo com a indicação de um dermatologista, já que ele é um produto forte, que pode desencadear reações adversas.

Chá verde atua contra o envelhecimento?

MITO. O chá verde em uso tópico ajuda a combater as bactérias, reduzindo a inflamação na pele, favorecendo a circulação e a oxigenação interna. Porém, seu uso deve ser feito em grau cosmético, através de extratos e óleos, e não por sua fusão com água quente.

Chá de hortelã diminui espinhas?

VERDADE. Ele é indicado para equilibrar o pH das peles oleosas. É aplicado em compressas, para melhorar o quadro de espinhas.

Creme com centella asiática melhora a celulite?

EM PARTES. A centella asiática é uma planta medicinal indiana que ajuda o processo de cicatrização e regeneração da pele, podendo auxiliar na melhora da aparência da celulite. Porém, não adianta usar o chá direto na pele, uma vez que o que a indústria cosmética investe é no ativo concentrado da planta.

Fontes: Adriana Cairo, médica dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia; Damiê De Villa, médico dermatologista; Tatiane Rocha, farmacêutica; e Roseli Siqueira, esteticista e cosmetóloga

*Com matéria publicada em 03/01/2020