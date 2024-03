Calvin Harris diz que come ovo cru em avião para se livrar de 'jet lag'

Calvin Harris, 40, contou que deixou comissários de bordo em choque com sua "receita secreta" para combater jet lag - distúrbio temporário que afeta viajantes e causa fadiga, dificuldade de concentração, prisão de ventre e problemas para dormir.

O que aconteceu

O DJ disse que tem um segredo inusitado para combater os efeitos das constantes viagens e deixá-lo "energizado": comer ovos crus. "Eu estava em um voo há algumas semanas e a comissária de bordo me disse que nunca viu alguém quebrar ovos e virá-los na boca em seu assento antes. Mas isso sou eu, é o que eu faço. Eu comi seis. Eu gosto de me livrar das claras e comer apenas a gema crua. Acho que elimina o jet lag", afirmou, enquanto participava do Zoe Ball's BBC Radio 2 show.

A apresentadora perguntou se Harris estava brincando, ao que ele negou. "Eu os coloco na minha mala. Fico surpresso que passem pela segurança porque, para mim, é líquido. Mas nunca foi sinalizado".